150 mil bolívares para un “favor” de aplanar su terreno para construir una casa del gobierno

RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP: 21.613 - Los beneficiarios de la construcción de una vivienda a través del Fondo Único de Desarrollo del Estado Trujillo (Fudet) ubicado en el área geográfica del Consejo Comunal “Armisticio” perteneciente a la comunidad de El Corozal, parroquia Flor de Patria, municipio Pampán, denunciaron ante los órganos de seguridad la presunta estafa por parte de un aparente funcionario del Ministerio de Obras Públicas, por estar cobrando 150 mil bolívares para sacar una maquinaria y acoplar el terreno para dicha solución habitacional.

¿Una “ayudaíta”?

Palpitar Trujillano conversó con varias personas que se sienten estafadas aparentemente por el señor Jorge Sarmiento, jefe de Planta de Asfalto “José Silombria” quien les exigía una “colaboración” en dinero para sacar una maquinaria perteneciente al Ministerio donde su hermano es director, Cnel. Simón Sarmiento. Yonaivy Castellanos, una de las beneficiarias afectada por este caso, escribió una carta para el equipo de investigación de Palpitar, donde expone las irregularidades vividas. Afirma que el señalado de cometer la presunta estafa le pidió la suma de 150 mil bolívares para sacar de la Planta de Asfalto “José Silombria” ubicada en el sector El Cruce un payloader 350 para acomodar su terreno donde los trabajadores del Fudet comenzarían a construir su casa donde viviría con su marido y tres niños menores de edad.

La denunciante acotó que tuvo que buscar el dinero debajo de las piedras, reuniendo de lo poco que gana, sacando de la cesta ticket y con una ayuda de su marido, para reunir, pero solo consiguió 100 mil bolívares, a lo que Jorge Sarmiento expresó que debería depositarlo a la cuenta personal de él, ya que con ese dinero iba a comprar la estopera de la maquinaria, porque “el gobierno no tiene recursos para el Ministerio y debe trabajar con las colaboraciones del pueblo”

Todo este proceso ocurrió la primera semana de febrero del presente año. Castellanos solo pudo recoger los 100 mil bolívares y lo transfirió a la cuenta del mencionado funcionario el 06 de febrero haciéndose efectivo tres días siguiente por ser de bancos distintos, la maquinaria fue sacada por órdenes directas de Sarmiento el día 07 de febrero.

Mientras que la maquinaria comenzó a trabajar, dicho funcionario ordenaba a la mujer a seguir depositando dinero, esta vez 50 mil bolívares, a lo que Castellanos respondía que no tenía más dinero. Molesto el funcionario, amenazó a la indefensa mujer a retirar la maquinaria del terreno y hablar con el Gral. Gilberto Hernández, director de Fudet para que fuese borrada del sistema como beneficiaria de una casa, si no le pagaba lo que “le debía” porque “ese no fue el acuerdo y debía rendir cuentas”

La denunciante tuvo la valentía de exponer su caso ante la Ing. Vanessa Mendible para que constatara lo que le estaba pasando, a lo que le recomendó no darle más dinero y que ella personalmente le iba a informar de lo ocurrido al ciudadano gobernador. Pasaron los días y no había respuesta. En otro encuentro. Castellanos pudo tener contacto directo con Henry Rangel Silva y le soltó todo lo que le habían hecho, ya que su casa no fue construida. La respuesta del mandatario fue que el caso se va a investigar y que entregue todas las evidencias a sus secretarios para procesar la denuncia.

Nada de respuestas a los denunciantes

Ya pasaron dos meses y nada de la respuesta efectiva de la gobernación. En este tópico de denuncias, lo hizo de igual manera la señora Jhoana Cuba Quintero y su esposo José Gregorio Godoy, también víctima de estafa por el jefe de la Planta de Asfalto quien les estaba cobrando ahora 40 mil bolívares como parte de una colaboración al funcionario por prestar la maquinaria para que le acondicionara el terreno a partir del 11 de marzo del año en curso.

Los esposos indignados por el actuar del responsable de la Planta denunciaron que no es justo que le exijan dinero a una institución pública teniendo que pagar algo que es de beneficio del pueblo humilde.

Sin versión del presunto estafador

En múltiples oportunidades el equipo de Palpitar Trujillano intentó comunicarse vía telefónica con el señor Jorge Sarmiento para que diera su versión de los hechos, pero nunca fue posible dicho pronunciamiento. Directamente se dirigió un equipo periodístico de El Tiempo a la Planta de Asfalto pero fue negado el acceso, ni siquiera para poder hablar con el propio director del Ministerio, alegando que no se encontraba en el sitio.

corresponsaliatrujillotiempo@gmail.com

Instagram/Facebook: Andres Brisbaran

Twitter: @andresbrice