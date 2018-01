2018: Año de decisiones

Omar Ávila - El 2018 estará nuevamente marcado por las decisiones de los ciudadanos. La proximidad de las elecciones presidenciales será sin duda el momento más crucial para el porvenir de los venezolanos.El gobierno por un lado se tira de un plumazo las alcaldías metropolitanas y por el otro deja en libertad a 80 privados de libertad, ratificando que si hay presos políticos con los que ellos juegan a su antojo.

Pero indudablemente que desde Unidad Visión Venezuela nos alegra que esos 80 presos que nunca debieron haber sido privados de libertad, se reencuentren en una fecha tan importante con sus familiares.

Son migajas al fin, de 268 solo liberaron menos de un tercio, pero además los 14 Polichacao tenían año y medio con boleta de excarcelación (que al momento de escribir aun dos de estos continúan privados de libertad).

El caso del periodista Víctor Hugas, quien también tenía dos años presos por twittear, pero igual que los funcionarios de Polichacao, tenían boleta de excarcelación.

Pero lo más aberrante -hasta ahora- de estas liberaciones, más allá de hacerlos humillarse ante la ilegítima, inconstitucional chimba Asamblea Nacional Constituyente, es que hay cinco presos liberados que el régimen está expulsando, desterrando o mandando al exilio. Es decir, se tienen que ir del país, ya que según el régimen, ellos representan “un peligro para la nación”. Estos son: Betty Grossi, Dany Abreu, Carmen Salazar, Andrea González y Juan Miguel Sousa; este último con destino a Portugal.

Esta cúpula que hoy nos desgobierna, son tan inhumanos que los están liberando a cuentagotas.

No podemos seguir en el eterno chantaje del toma y dame del ajedrez político venezolano. ¿Y nuestro pueblo qué? Nada del canal humanitario, nada de medidas económicas serias y levantamiento de los controles. Nada aún sobre el control del Ejecutivo en todos los poderes y nada aún reconocimiento pleno a la Asamblea Nacional. Nada en la Fiscalía y Contraloría sobre los miles de casos de corrupción del alto gobierno. En fin, una cortina de humo a un día previo a la Navidad para distraer y seguir ganando tiempo. Mientras la realidad sigue siendo el gran sufrimiento de nuestro pueblo por la falta de gas doméstico, combustible, lubricantes, alimentos, medicinas, en fin todo colapsado, los túneles, puentes en autopistas principales y rurales del país se caen por falta de mantenimiento. El dólar paralelo pasa los 120 mil, la hiperinflación es descomunal, precios dolarizados y la gente ganando en bolívares. No es posible mantener las incongruencias por parte del gobierno. Yo solo digo que en el 2018 el cambio empieza por nosotros, no podemos seguir esperando a que venga un mesías a solucionarnos nuestros problemas, pero tampoco seguir conformándonos con las migajas que ofrece el gobierno. Hay que dejar la pasividad, es decir, no podemos seguir esperando respuestas de un supuesto liderazgo político en la oposición inexistente.

El miedo y la pasividad son nuestros peores enemigos, a eso apuesta el régimen. La decisión es de cada uno de nosotros si queremos ser otra Cuba. En resumen, el año 2018, será lo que queramos nosotros los ciudadanos o lo que hagamos de él. Está en nuestras manos.

