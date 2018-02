300 mil votos para Maduro reto de la juventud en Trujillo

SEGUNDO MENDOZA (CNP 5718) El gran reto de la juventud revolucionaria en el estado Trujillo, es lograr 300 mil votos para reelegir el próximo 22 de abril en la Presidencia de la República, al compatriota Nicolás Maldonado.

Este fue el grito de guerra que ayer lanzó en Valera a la juventud del partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del Movimiento “Somos Venezuela” y a los factores políticos que integran el Gran Polo Patriótico (GPP), Melvin Maldonado, presidente de la Comisión de Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente ANC, en el acto de juramentación del Comando de Campaña de la Juventud Revolucionaria del estado Trujillo, evento que se realizó a casa llena, en las instalaciones del Foro Bolivariano.

-¿Cómo se podrán alcanzar los 300 mil votos?

Existen cuatro premisas fundamentales para lograr el objetivo que nos hemos propuesto en estos 57 días que restan de campaña electoral, las cuales son: Unidad, Organización, Despliegue y Movilización.

En lo que a mí respecta estoy convencido que los jóvenes revolucionarios trujillanos que están invictos en las batallas electorales, cumplirán con estas premisas para alcanzar una nueva y contundente victoria.

Maldonado llamó la atención a la juventud revolucionaria, a no desatender el activismo político y mucho menos a exacerbar el triunfalismo, sino a trabajar diariamente, a concienciar al pueblo para que no se deje engañar y confundir por la guerra mediática y psicológica no convencional.

Energía trujillana

Durante su intervención, el joven constituyente reconoció el trabajo desplegado por la coordinadora regional de la Juventud del PSUV, Iroschima Vásquez, y al mismo tiempo dijo estar contagiado de la fuerza y energía de la juventud trujillana para el combate que la ha conducido invicta a innumerables victorias electorales.

Gerardo Márquez

Por su parte, el constituyente Gerardo Márquez, al intervenir en el acto, anunció que “a partir del 22 de abril con el triunfo de Nicolás Maduro, el proceso revolucionario se radicalizará y será irreversible, y para lograr este cometido, los jóvenes de la actualidad, que están mejor formados ideológicamente que la generación del 4 de febrero, asumirán la conducción de esa nueva etapa de la revolución”.

Destacó que en el Trujillo, la Juventud del PSUV, en los últimos lleva una cadena de victorias a nivel de los Institutos de Educación Media, que alcanzan un número de 113, a las hay que asumir, las del 15 de octubre de 2017 con el triunfo de las elecciones del gobernador Henry Rangel Silva y las Municipales con la conquista de las 20 alcaldías del estado Trujillo.

Por otro lado, reconoció Márquez “los tiempos difíciles que hoy vive el país, severamente amenazado por una intervención militar de los Estados Unidos”.

No obstante aseguró que “si algún imperio pisa la tierra de Bolívar y de Chávez, no saldrá vivo de esta tierra, porque defenderemos hasta la muerte el honor patrio y nuestra independencia”.

Habla el Gobernador

El gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva, al hacer uso de la palabra, envió su palabra de felicitaciones a toda la maquinaria organizativa de la juventud revolucionaria, como el Movimiento Robert Serra, Frente Francisco de Miranda, Somos Venezuela, Juventud del PSUV, Movimiento de Recreadores, Chamba Juvenil, entre otros, quienes son el pilar fundamental, tal y como lo dijo el ex presidente y comandante supremo Hugo Chávez, para transformar al estado.

Se comprometió el primer mandatario regional, a brindar todo el apoyo logístico que requieran los jóvenes revolucionarios, para lograr la meta propuesta por Melvin Maldonado, de alcanzar el venidero 22 de abril, 300 mil votos para Maduro.

Iroschima Vásquez

A su vez, la alcaldesa del municipio Valera y coordinadora de la Jpsuv, Iroschima Vásquez, expresó que el acto de juramentación del Comando de Campaña de los Jóvenes con Nicolás Maduro, es una demostración de fuerza de trabajo organizativo y conciencia revolucionaria que permitirá defender los logros de la revolución en el estado Trujillo.

Los jóvenes aquí presentes, nacieron en revolución con Chávez y ahora están con Maduro, convencidos que se avecinan cambios sustanciales para brindar la mayor suma de felicidad al pueblo, los cuales van a ser liderados por la juventud revolucionaria que está presta a obtener una resonante victoria electoral el próximo 22 de abril.

Los jóvenes trujillanos, estamos identificados plenamente con la doctrina que nos dejó como legado Hugo Chávez y que ha continuado su hijo, el presidente Nicolás Maduro, al cual conduciremos al triunfo para que profundice el indetenible proceso revolucionario.

Por eso nos comprometemos cada día a llevar el mensaje de fe y esperanza de Maduro, por toda la geografía regional a través de este ejército de jóvenes vencedores numerosas batallas electorales, para continuar brindado a nuestro pueblo, la mayor suma de felicidad posible, dijo para concluir Iroschima Vásquez.