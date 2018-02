4 de febrero: El día que los herederos de Bolívar tomamos el cielo por asalto

No cabe duda que la historia la hacen los pueblos, como dijera el presidente mártir, Salvador Allende. Han pasado ya 26 años del 4 de febrero de 1992. Cuantas cosas pasaron en lo táctico, en reuniones, en días de descanso que se transformaban en encuentros insospechados entre hermanos de armas para ir trabajando la esperanza. Tres momentos estelares en mi vida militar atesoro con gran emoción: Haber entrado a la Academia Militar, conocer ahí a Hugo Chávez y haber sido protagonista del 4F. Eran los tiempos de puntofijismo adeco-copeyano, eran las décadas del dominio imperialista sobre nuestro país y de la sumisión al FMI y el Banco Mundial. Se trata de dar la batalla hoy día de las ideas más justas que defendemos. Nuestro pueblo humilde y trabajador se encontraba en el olvido, invisibilizado por el bipartidismo que sostenía un sistema de exclusión de las mayorías en provecho de los privilegios de la minoría oligárquica, esa que dominaba el poder político y por ende el poder económico, tenía un silencio cómplice en lo mediático y utilizaban a la Fuerza Armada para reprimir al pueblo. Ese dique se fracturó el 27 y 28 de febrero de 1989. Y desde el Ejército Bolivariano que ya veníamos en construcción silenciosa del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, no podíamos seguir aguantando tanta injusticia. El 4 de Febrero, tres años después del Caracazo, emprendimos la batalla. Asumimos posiciones con Chávez al frente para terminar de quebrar la muralla del puntofijismo. Como un día lo dijo nuestro Comandante Hugo Chávez, refiriéndose al 4F: “El 4 de febrero iniciamos la Operación Ezequiel Zamora; salimos desde los cuarteles a decir ¡Basta! Salimos para fundirnos con el pueblo... para no regresar jamás...”.

El huracán Bolivariano se hizo pueblo en el Gobierno en 1999. Se abrieron las alamedas de la democracia participativa y protagónica, una Constitución Bolivariana, y la independencia nacional se convirtieron en bandera y acción de la Revolución Bolivariana. Aquí estamos décadas después, las y los hijos de Chávez, del 4F, junto a nuestro pueblo en plena agresión multifacética no convencional del imperialismo contra nuestra gente. Hemos resistido cuanta acción ha emprendido la reacción y sus amos imperiales. Carecen de pueblo, carecen de Fuerza Armada; binomio insustituible de sustento del proceso revolucionario. Desde el 4 de Febrero se partió en dos la historia política contemporánea. Dimos junto al pueblo la estocada final al bipartidismo corrupto que impuso su dictadura de clase oligárquica contra el pueblo. La acción cívico militar que emuló a la acción conjunta de civiles y militares que expulsó al imperio español de estas tierras. Somos hoy millones los patriotas que seguimos profundizando el legado que nos dejó para continuar la marcha victoriosa Hugo Chávez. Superaremos juntos cualquier escenario difícil que trate de impedir el progreso y recuperación económica de la patria.

Hace días vimos como el flamante secretario de Estado imperial, Tillerson, amenazaba a nuestra nación y además pretendía dar “órdenes” a nuestra digna y heroica FANB. La respuesta del Alto Mando Militar de la Revolución dejó claro que deben respetar a la Patria de Bolívar y Chávez. En su gira por algunos gobiernos serviles, este vocero de la Exxon Mobil en la Casa Blanca; trata de buscar los apoyos para una intervención directa contra Venezuela. No son tiempos de recular, decía el padre cantor Alí Primera. Aquí se estrellarán con la moral y la unión cívico-militar, que encabeza nuestro camarada Presidente Nicolás Maduro Moros. La respuesta de este pueblo será la de una avalancha de votos que reelegirán la opción de las y los patriotas en las venideras elecciones presidenciales. El espíritu del 4F sigue siendo rebelde.

¡Gloria eterna a las y los mártires del 4F!

¡Chávez vive… La patria sigue!

¡Juntos Podemos Más!

G/J Henry Rangel Silva

Soldado Bolivariano del 4F

Gobernador de Trujillo