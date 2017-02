Diario El Tiempo arriba hoy a su LIX Aniversario, manteniendo con firmeza el objetivo fundamental, no solo de seguir siendo canal abierto de comunicación para los intereses del estado Trujillo y sus áreas de influencia, sino asumiendo pasos de vanguardia en defensa de la democracia y el pluralismo de ideas. El Tiempo fue fundado, por Luis Mazzarri Montilla (+) y Luis Gonzaga Matheus (+), quienes creyeron necesaria la apertura de espacios para el ejercicio pleno de libertades y autodeterminación de los pueblos. Con motivo de este aniversario anunciamos una nueva etapa denominada “Es Tiempo del Marketing 2.0” en el que se busca la consolidación en la Web. Por haber sido decretado el primero de febrero día de júbilo no laborable, los actos conmemorativos fueron pospuestos para mañana jueves. Habrá una misa de acción de gracias, a las 9:00 a.m., en el Templo Nuestra Señora del Carmen, sector La Plata.