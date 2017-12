Aberración socialista en Navidad

Cantos de la Navidad 16/12/2015 - 10:16am Opinión Siempre por este tiempo final del año llega a nuestras casas pesebres grandes o pequeños pero todos receptores de luces y de adornos brillantes. Como...

La paz sea contigo, no la guerra 25/06/2016 - 8:23pm Opinión *Sósimo Coronado Me siento muy trujillano y venezolano, pero jamás aceptaré una intervención extranjera en mi país. No salgo del asombro cuando...