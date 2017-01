Massiel Viloria | CNP: 10587 - Recientemente el Frente de Abogados Socialistas de la zona Panamericana y Sur del Lago, presidida por Israel García, fijó posición en cuanto a la importancia de la presentación de informe de memoria y cuenta por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que produjo “dos tinos de una sola pegada”, según lo afirmó el jurista.

En primer lugar, explicó García, Maduro acabó con la maniobra por parte de la derecha venezolana desde el Parlamento y desde la comunidad internacional, de pretender hacer ver un incumplimiento en las funciones del Presidente de la República, por la no presentación de la memoria y cuenta durante los diez primeros días del año, como lo establece la Constitución venezolana en su artículo 237, pero “se quedaron con los crespos hechos pues, una vez más, el primer mandatario nacional dejó constancia de que está en pleno ejercicio de sus funciones y de que no ha abandonado su cargo, por lo tanto, la mentira de que el Presidente anda omiso en sus funciones, se cayó por su propio peso”.

Dijo el abogado García que, justamente, el Parlamento es la figura autorizada para evidenciar que la Asamblea Nacional (AN) se encuentra en desacato y, ante la eterna discusión sobre si el desacato es un delito penal o constitucional, explicó que “hay que recordar que en Venezuela los delitos penales tienen la configuración de la integralidad, es decir, un delito penal no está contenido exclusivamente en el Código Penal, de hecho, en la Lopnna, por ejemplo, están contenidos delitos penales y, en el caso del desacato, fundamentalmente, este delito aparece contenido en la Ley Orgánica Sobre Amparos y Garantías Constitucionales, de manera que quienes entran en desacato con respecto a incumplir con las labores que son inherentes a la majestad de la supremacía legal y constitucional, cometen un delito”.

Sostuvo Israel García que “ante esta agresión, maniobra y llamado a la violencia por parte de la derecha representada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), para el pueblo quedó claro que la responsabilidad del Presidente no tiene dudas y que sus funciones están plenas, por lo cual hacemos un llamado al pueblo a estar firme y consecuente frente a la propuesta revolucionaria y de paz que ha asumido Nicolás Maduro, no solo en el ejercicio de Zamora 200 sino bajo la consigna de que si quieren vivir para la paz no necesariamente tienen que prepararse para la guerra, sino que si queremos vivir para la paz, sigamos viviendo en paz”.

