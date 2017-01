CARACAS / AGENCIA - El nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, ratificó que en este periodo 2017 el Parlamento insistirá en la declaratoria del abandono del cargo del presidente de la República Nicolás Maduro.

El diputado argumentó que la decisión debe tomarse debido a que desde el 2013, hubo mas de 100 mil venezolanos asesinados, el año pasado se reflejó mas de un millón de desempleados y “desde que Maduro es Presidente hay un total de 4 mil 200 % de inflación acumulada, un vergonzoso porcentaje de escasez, esas son las razones que nos llevan al paso que debemos dar”.

Abrir puertas para las elecciones

En su discurso, luego de ser juramentado como presidente de la AN, indicó que en la agenda del Parlamento está el abrir las puertas para que se realicen elecciones en Venezuela en todos los niveles “desde gobernadores, alcaldes, Presidente de la República, y si se da el caso, reelegir una Asamblea Nacional. Es la consigna por la que vamos a luchar en todo el año, que se hagan las elecciones que se deben hacer”, enfatizó.

En ese sentido, el diputado declaró el año 2017 como un año en el que “el pueblo venezolano será el protagonista a través del voto” y anunció que la AN saldrá a la calle para plantearle al pueblo “las distintas alternativas que tiene el país”.

"Es el pueblo el encargado de hacer que quienes dirigen el país escuchen al pueblo. Nos toca recuperar la democracia, devolverle la vigencia a la Constitución y empezar a construir el futuro de Venezuela. Se dirá que el pueblo venezolano no se rindió. No va a ser fácil pero lo vamos a lograr (..) recordaremos estos años y la épica de la construcción de Venezuela y será una de las páginas más gloriosas de la historia venezolana. En nuestras manos no se perderá la República de nuestros hijos", dijo al final de sus discurso.

Fuera de la Constitución

Borges sostuvo que Maduro está fuera de la Constitución y aseguró que eso "es inaceptable". "Se han cerrado todos los caminos democráticos", dijo, al tiempo que le pidió a la FAN que ante tal realidad "el pueblo le demanda que defienda la Carta Magna".

Por otra parte, manifestó que realizarán un debate por el rol que desempeña la Fuerza Armada Nacional, e hizo un llamado “a la construcción de una nueva relación entre el pueblo y la FAN”. Una vez finalizó su discurso eligió varias comisiones para informarle a los poderes públicos el inicio de sesiones de la Asamblea Nacional.