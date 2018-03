Abstenerse no es suficiente

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - La grave situación que afronta el país requiere medidas concretas y estrategias democráticas más contundentes. Ciertamente, ir a unas elecciones sin garantías, ilegítimas que no son libres ni justas, es avalar un fraude. Pero abstenerse solamente es un acto pasivo. No votar sin un plan también es dar un cheque en blancoal gobierno. De hecho, esto de ir o no a votar es un falso dilema.

Así lo considera Gustavo Godoy, activista político del municipio Trujillo, quien argumenta que “si vamos a votar perdemos y si no vamos también. Se tiene que ver más allá de simplemente no participar en las elecciones presidenciales. Hay que buscar alternativas activas. Abstenerse, sí, pero con una estrategia. Hoy al parecer no existe. Entonces, nos toca crearla. Por supuesto, el primer paso es la organización. A pesar de no contar con el apoyo popular, el gobierno siempre gana. Eso es porque ellos están organizados. La oposición, no”.

Considera el declarante que los demócratas debemos organizarnos para enfrentar de manera contundente a este catastrófico régimen que solo ha producido hambre, miseria, exclusión, represión, discriminación, presos políticos y exiliados. Sin organización no hay fuerza. Más de 80% de la población está descontenta y quiere un cambio ante semejante desastre.