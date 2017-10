Abuelita pide le devuelvan la comida

Gabriel Montenegro - La señora Evelia Pacheco, una humilde mujer de la tercera edad vino a nuestra sala informativa en oportunidad de hacer un llamado no solo a las autoridades del INASS, sino al propio gobernador del estado Henry Rangel Silva, debido a que hace cosa de 5 meses le fue retirado el beneficio de alimentación que le asignaba esa dirección de atención social en el municipio Valera por más de 5 años.

Refiere la dama en referencia, que es una mujer de escasos recursos, viuda, quien vive en un ranchito en el sector La Floresta de Valera y no cuenta con recursos para obtener los alimentos tan caros en esta época de crisis e inflación: “Hace más de un año fui atropellada por un vehículo y tuve una severa lesión en una de mis piernas, por lo que no pude realizar más mi trabajo de venta de productos de perfumería, del cual devengaba un poco de dinero para sostenerme, sin embargo al quedar un tanto limitada, me es casi imposible trabajar con la vitalidad de antes, por lo que requiero alimentos como es natural” . “Yo comía en el INASS (Antes Inager) y de repente, como hubo días que no pude trasladarme hacia su sede, decidieron sacarme de esa institución”- dijo muy triste.

RETIRADA SIN RAZÓN DE PESO

Añade la afectada, que desde hacía 5 años iba a desayunar, almorzar y merendar en la sede del INASS, donde siempre recibió un trato amable y se sentía bien atendida al igual que el grupo de ancianitos que reciben el beneficio, sin embargo una mañana llegó a comer y la licenciada Cristi (encargada) le dijo que firmara un papel donde ella renunciaba a este beneficio, el cual le sería otorgado a otra persona.

Por supuesto que no iba a firmar para renunciar a mi propia alimentación, sin embargo me dijeron que no fuera más y tampoco me dejaron entrar más nunca al INASS.

Subraya la ancianita, que ella es una mujer agradecida que jamás hablaría mal de esta institución, a la cual aprendió a querer y a respetar, al igual que a todo su personal, gente con mística y vocación de servicio al cual respeta profundamente, sin embargo como una mujer sola, de avanzada edad y enferma, urge que se le restituya su alimentación para poder subsistir los años que le quedan.

“No puedo trabajar como antes y si me quitan la comida, entonces me condenarán a enfermarme y a comenzar el deterioro propio de una persona de mi edad, además que cumplí con todos los requisitos y exámenes que me solicitaron para el cupo alimentario-acotó.

Finalizó haciendo el llamado al gobernador Henry Rangel Silva, a fin de incrementar los recursos del INASS, institución que realiza una loable función en favor de las personas humildes de la tercera edad, pero que al parecer están también limitados para dar alimentos a una importante cantidad de viejitos beneficiarios.