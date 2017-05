Abuelos trujillanos exigen cese de la violencia en el país

CARLOS BRICEÑO CONTRERAS CNP: 23.325| WEB- "Nos están matando a nuestros jóvenes", era una de las consignas vociferadas por un grupo de abuelos trujillanos que se concentró en la Defensoría del Pueblo,en Valera, como parte de la convocatoria a nivel nacional efectuada por la oposición venezolana.

Los manifestantes fueron recibidos por la abogada Margot Matos, representante de este organismo, a quien le entregaron un documento en el que exigen el cese de la violencia en el país, mejores condiciones de vida para las personas de la tercera edad y el resto de los venezolanos, quienes, a su juicio, son víctimas de maltrato diario por parte del gobierno de turno.

Además de los reclamos expuestos en la misiva, los abuelos llevaron pancartas con los rostros de las personas asesinadas durante las protestas desarrolladas en el país.

"Le decimos no a la Constituyente, no queremos esta Venezuela para nuestros nietos. Deseamos un país hermoso, libre, como el que teníamos (...) ahora a las personas las humillan en los supermercados por cuatro harinas pan, esa no fue la Venezuela que conocimos", dijo Marlene Briceño.

En tal sentido, Consuelo Rivero, quien resaltó que esta lucha es para garantizar el futuro de los jóvenes del país, declaró que es lamentable la escasez de productos de la cesta básica.

"No tenemos para alimentar a nuestras familias (...) Yo viví la Cuarta República y en ese entonces nada nos faltaba, había comida, medicinas, de todo. Queremos que salga esta dictadura", aseveró.

Detalles de ésta y otras informaciones en la edición impresa de este sábado.