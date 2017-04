Academia de Fútbol “El Country” con calidad y pasta de campeones

Gabriel Montenegro - El célebre filósofo y “Apóstol de la Paz”, Mahatma Gandhi, decía que : “Aunque el triunfo es importante, la alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone esa lucha, y no en la victoria misma”.

Nosotros particularmente creemos, que no puede haber mejor sabor que un triunfo bien luchado y labrado, en base a los sacrificios nobles para lograr ese objetivo.

Noble propósito

En la cancha de la urbanización El Country de Valera, un grupo de padres de familia, hombres y mujeres jóvenes residenciados en la referida zona residencial del sur de la ciudad, tuvieron la idea de aprovechar una olvidada y casi abandonada cancha deportiva, la cual en un tiempo fue utilizada por los estudiantes del Liceo “Ciudad de Valera”, ubicado a escasos metros de esas instalaciones, para que sus hijos tuvieran un lugar para la práctica psicofísica, especialmente para la pasión de la mayoría, el fútbol, además de dar oportunidad a los deportistas para desarrollar sus aptitudes.

Con Roberto García, Ricardo Santos Briceño, Antonio Zambrano, María Gabriela Zambrano y Cardelis Torres, nace el 15 de abril del año 2015, la noble idea de fundar una Academia o Escuela de Iniciación de Fútbol “EL Country”, para lo cual comienzan a realizar actividades con los pequeños de la urbanización y posteriormente la incorporación de niños y jóvenes llegados de otros lugares aledaños, incluso zonas como la periferia y barriadas populares, quienes igualmente fueron recibidos con los brazos abiertos.

Conversamos con Ricardo Luis Santos, presidente de la institución, quien nos refiere que: “Nuestro llamado y convocatoria tuvo éxito y paulatinamente comienzan a acercarse muchos muchachos quienes aspiraban aprender a manejar el balón con maestría, recibir conocimiento del balompié, resistencia física, técnica futbolística y por supuesto tener la oportunidad de vestir orgullosos la casaca de algún equipo organizado”.

Añade Santos Briceño, que actualmente ya son 72 niños los que hacen vida activa en la sede de ese coso deportivo, quienes reciben clases y entrenamiento de lunes a viernes desde las 4:30 a 6:00 pm y los sábados de 10:00 am a 12:00 meridiano. Se han conformado selecciones desde Compoticas o Sub 6, Sub 8 y Sub 12, habiendo participado en eventos de corte regional y nacional.

“Ya hemos participado en el Campeonato Estadal auspiciado por la Asociación Trujillana de Fútbol, viajado a regiones como Mérida y actualmente nos preparamos para el Campeonato Nacional de Clubes de Yaracuy, donde barajamos opciones para llevar un equipo competitivo”, subrayó.

Entre los mejores clubes regionales

Destacó el estratega del fútbol menor, que se han realizado intercambios y torneos junto a equipos y academias tradicionales ya consolidadas como Omega, Galatas, El Milagro FC, La Beatriz, Don Bosco, Pax Dei, Academia Goal, Yoel Daboín, entre otras reconocidas escuelas.

Punto especial, merece el hecho de que en la Academia El Country militan no sólo niños que viven en esa zona residencial, sino pequeños de escasos recursos a quienes se imparte conocimiento, siendo exonerados de cualquier pago o la colaboración que permanentemente ofrecen los padres y representantes, cumpliendo también con una acción altruista, digna de reconocer.

En síntesis en la Academia El Country se trabaja con mística, entrega, disciplina y mucho amor por lo que se hace. Hoy cumplen 2 años de intensa y noble actividad, forjando y cimentando las bases de las futuras generaciones de buenos futbolistas. Felicitamos a todos los chamos que la integran, a sus representantes y por supuesto al equipo técnico, recordando que hoy es la celebración por el aniversario con Misa especial, Festival Deportivo y un pequeño compartir…¡¡Enhorabuena para todos!!