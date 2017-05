Acciones de calle hasta lograr el cambio

CARACAS / AGENCIA - Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que ha llegado el momento de que la ciudadanía se organice para construir un movimiento de “presión no violento, indetenible, que no salga de las calles hasta que no haya cambio en Venezuela”.

A su juicio, a pesar de las acciones represoras de los cuerpos de seguridad y las detenciones arbitrarias a manifestantes opositores, la gente se mantiene en las calles y cada día asisten más personas a las convocatorias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Esta lucha de resistencia que tiene ya 56 días va a lograr como ha venido logrando, que quienes sostienen a Nicolás Maduro no tengan otra opción salvo ponerse del lado del pueblo o irse”, dijo Guevara en una entrevista en el programa Diálogo con que conduce el periodista Carlos Croes por Televen. Aseveró que la ciudadanía debe seguir en resistencia y en la lucha con constancia.

El diputado y coordinador nacional del partido Voluntad Popular declaró que la MUD se encuentra discutiendo una agenda de lucha para plantearle a Venezuela unas acciones contundentes que permitirán que se impida que se viole la Constitución, que haya paz y democracia.