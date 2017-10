Acéfala Asociación de Boxeo

Gabriel Montenegro - Los representantes de varias ligas y clubes de boxeo regional se presentaron a nuestra sala informativa con la finalidad de expresar su postura con respecto a la Asociación Trujillana de Boxeo, la cual según aseguran está totalmente acéfala en la actualidad.

Refieren los dirigentes Wilmer Abreu, Hugo Guillén, Ricardo Aponte y Henry Matheus de las Escuelas de Iniciación Skuke, Cubita, Bella Vista y “José Orozco”, además del entrenador cubano Emilio Paisán, que las supuestas elecciones donde César Mendoza nombró las nuevas autoridades es totalmente fraudulenta , ya que se violaron normas esenciales especialmente la relativa al derecho de participación y sufragio consagrados en los Artículos 62 y 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela .

Del mismo modo, acotan que el señor César Mendoza actúa de mala fe, al pretender no dar participación a los atletas y clubes a intercambios de corte nacional, tal como ocurrió con el Campeonato Nacional Infantil y Junior en Turmero-Aragua, donde con mucho esfuerzo la atleta Arlyn Pacheco ganó la medalla de oro, pero no pudimos actuar como Asociación, sino como Comisión Reorganizadora por la mano peluda de este presunto dirigente del boxeo. Expresan que se preguntan ¿Cuántos clubes participaron para nombrar la directiva de la ATB? y si están o no debidamente legalizados ante el Indet, porque sencillamente nosotros somos mayoría”-

Concluyeron los declarantes anunciando que estas irregularidades han sido referidas ante la Consultoría Jurídica del IND Central y a partir de este momento se activan como Comisión Reorganizadora en Trujillo. Hacen el llamado al licenciado Elvis Sánchez del MPP para el Deporte en relación a los supuestos documentos que están tramitando sin la debida verificación no la aprobación de los clubes regionales. Agrademos a Medardo Fernández y el Indet por su receptividad y respaldo para la comprobación de estas irregularidades”-finalizaron.