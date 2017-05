Acribillan a dos jóvenes en Motatán

JOSÉ G. COLINA.-CNP: 6.657- Dos jóvenes fueron fulminados a tiros cuando presuntamente estaban buscando mangos en una zona boscosa en el sector Giraluna 2 de la parroquia y municipio Motatán.

Por las características del doble homicidio todo indica que se trata de una venganza.Las víctimas quedaron identificadas como Luís Alberto Venegas Pérez (18) y Antony Jesús Lindarte Villarreal, “Neyo” quien el 14 de junio cumplía los 20 años de edad, vivía en el sector Los Ranchos de esa comunidad.

Los dos estaban juntos cuando fueron atacados. Extraoficialmente se conoció que el primero es familia de Los Venegas de Agua Blanca, aunque esto no fue confirmado.Sofía Villarreal, madre de Neyo, envuelta en dolor contó que su hijo Antony no tenía problemas, no era ningún delincuente, era albañil y estaba trabajando en la construcción de la cancha de la comunidad de Giraluna, no era dañado, deja una mujer embarazada.

Relató que como a las 5:00 de la tarde de ayer estaba en la casa y dijo que iba a buscar mangos o cañas, ella le advirtió que no saliera, que se quedara porque se habían escuchados tiros, pero hizo caso omiso y se fue.

Al rato de nuevo se oyeron muchos disparos y ella presintiendo lo peor corrió para donde había ido su hijo y lo encontró muerto junto a Luis Venegas en una zona boscosa cerca del río, ambos tenían varios impactos de balas y la cara destrozada, se presume que le dispararon con armas larga.

Venegas y Lindarte trabajaban juntos en la construcción de la cancha de Giraluna, obra que ya habían culminado.La policía estatal resguardó los cadáveres y la escena del crimen hasta que llegaron los funcionarios de la División de Homicidios del Cicpc, con el equipo de la Unidad de Criminalística y el Senamecf, para realizar las experticias correspondientes y levantar los cadáveres, los cuales fueron traídos a la morgue de Valera para la autopsia de ley.

Declaran a testigos y familiares, en el sitio colectaron conchas de bala y otros elementos de interés criminalístico que están siendo analizados para dar con los asesinos y esclarecer este hecho. No descartan que este doble homicidio fue ejecutado por la banda de Agua Blanca.

Gráficas: ANDERSON MANZANILLA