“Acueducto de la corrupción” es un fracaso del Gobierno

ENDERLIN HERNANDEZ - Nuevamente varias zonas del estado Trujillo como Valera, Carvajal y Motatán se han quedado sin agua; pero esto no es nada nuevo, cuando arrecian los aguaceros, los escombros que arrastra el río Motatán afectan el dique toma de Hidroandes y la turbidez del agua aumenta a puntos casi improcesables. Este es el mismo discurso de todos los años, justificaciones que no llevan a ninguna solución, mientras que la corporación hidráulica trujillana no está debidamente preparada para atender la contingencia.

Los ciudadanos comunes, quienes sufren y padecen múltiples calamidades por falta del vital líquido recuerdan con pesar, rabia e indignación las innumerables ofertas electoreras hechas por gobernantes de turno o de gobiernos pasados para solventar la problemática del agua, como la de la construcción del Acueducto Metropolitano de Valera o “acueducto de la corrupción”, como lo denominaron ayer varias personas durante un sondeo de opinión, y el cual lamentablemente solo fue una promesa incumplida, “una burla al pueblo trujillano”, otro “elefante rojo de la revolución”, como bien lo reflejaron.

Mentira repetida

Para el señor Alberto Delgado, el anuncio de la construcción del acueducto metropolitano “es una mentira repetida por varios corruptos con el único fin de ganar adeptos. Lo ofreció Chávez, le siguieron el juego Hugo Cabezas, Maduro y Rangel Silva, pero ninguno ha puesto ni una piedra para su ejecución. Esto demuestra el fracaso de la revolución, de sus dirigentes y también de quienes los apoyaron votando por ellos. Para esta obra prometieron inversiones mil millonarias y aseguraron que por fin llegaría el acueducto. Las mismas mentiras electorales de siempre y la misma sequía anual”, aseveró.

El ciudadano Eduardo Rojas manifestó sentirse burlado por las autoridades gubernamentales que han hecho alarde de una obra tan importante para el estado Trujillo y que no han movido ni un solo dedo para que se cumpla. Insta a las autoridades a dejar de engañar a los trujillanos y construir el acueducto que ha sido presupuestado en varias oportunidades y que ayudaría a solventar la grave falla del agua en la región.

Acueducto

Haciendo un poco de memoria, la construcción del acueducto metropolitano fue proclamada en primer momento por el fenecido presidente Chávez, desde el año 2010, luego el mandatario Nicolás Maduro lo ofreció en dos oportunidades; inclusive, en su más reciente visita al estado Trujillo, el pasado 10 de noviembre de 2016 encargó al gobernador Rangel Silva que in iniciara la obra el 1 de diciembre del año pasado y no se cumplió. Ya han pasado seis meses desde el último anuncio y los trabajos no se ven por ningún lado, mientras que el pueblo sufre las consecuencias.

Los ciudadanos consultados solicitan que se ponga en marcha un plan de contingencia en la planta potabilizadora de El Cumbe para que el servicio se restablezca lo más pronto posible y también que de una vez por todas arranque la obra del acueducto.

De viva voz

Rodolfo Blanco “En la Floresta tenemos 15 días sin agua. Solicito al gobernador y alcalde de Valera que unan esfuerzos para que se construya pronto el acueducto metropolitano”.

Eduardo Rojas “En Plata III llevamos 4 días sin agua. Siempre nos marean con los mismos cuentos y nadie hace nada para resolver el problema del agua. El acueducto metropolitano seria de gran ayuda”.

Nathalia Olmos “Vivo en El Turagual y allá falla mucho el agua. Necesitamos un gran acueducto que surta Valera y Carvajal. Que Hidroandes trabajen para que se restablezca el servicio.

Gelvis Briceño “Los trujillanos queremos saber donde están los cobres del acueducto y por qué no se ha construido si ya se ha anunciado tantas veces. Basta de engaños”.