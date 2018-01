Acuerdo político en Venezuela es urgente

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - “Existe la posibilidad de que nosotros podamos salir de la crisis si nos ponemos de acuerdo todos. Lo podemos hacer a través de la reconciliación por el futuro de la patria, porque no es posible que un país con 30 millones de habitantes que todavía viven de la renta petrolera, estemos sumidos en una de las peores crisis de nuestra historia política”.

Así lo expresó Jesús Matheus Linares, periodista, docente de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar-Caracas), doctor en Historia en la Universidad Central de Venezuela y postgrado de Ciencia de la Educación.

Citó el entrevistado que se esté hablando del siglo XIX, XX y XXI simplemente, porque hay una pequeña élite política que quiere mantener un sistema cambiario con varias paridades de cambio.

¿Cómo se puede lograr ese acuerdo nacional tan cacareado?

-Necesitamos un acuerdo político para que todos vivamos bien en Venezuela. Ese acuerdo político pasa por cuestiones elementales como la situación económica; el 75 por ciento de la población quiere que le resuelvan la situación económica. Hoy día no podemos sobrevivir con los 7 dólares al que se refiere el último aumento salarial decretado por el Presidente Maduro. La hiperinflación nos está matando, no hay alimentos, hay que hacer colas para todo. Venezuela no es así y hay que hacerla productiva de nuevo.

¿Cómo se puede lograr esa recuperación?

-Sencillo, una recomendación hecha por los expertos financieros al gobierno es con una paridad única. Hay que sincerar el precio del dólar y eliminar esos dólares a diez y tres mil bolívares y sinceremos nuestra economía, con eso se podría comenzar el cambio.

Por otro lado, los espacios políticos hay que respetarlos, adicionó -porque nuestro sistema democrático se basa en los partidos políticos y nosotros tenemos que creer en ellos. A veces, nuestros dirigentes han herrado con las estrategias tomadas y la gente se siente descontenta, pero es imposible que una abstención del 70 por ciento sea un referente electoral para el cambio. Si queremos un cambio debe producirse en todos los niveles.

Este es un año electoral y estamos esperando la reunión en Santo Domingo, República Dominicana, para ver a que acuerdo llega la Mesa de la Unidad con el Gobierno; si el gobierno logra darle el reconocimiento a la Asamblea Nacional se puede nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que ya está nombrado de hecho y está en el exilio, así como un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para nombrar nuevas reglas electorales, eso podría darle algo de esperanzas al pueblo, explicó el periodista.

Recalcó que para ponernos de acuerdo tenemos que renunciar a esos controles de poder absoluto que queremos tener, porque por encima de ellos está el beneficio del pueblo venezolano. Todos debemos caminar hacia un solo norte para lograr la reconciliación y el desarrollo del país donde los venezolanos no seamos esa diáspora que está invadiendo a América del Sur y nos estamos quedando sin juventud.

Dádivas

Recomienda el informante que no vivamos de las dádivas del gobierno, que lo mejor es ser productivos y trabajar por nuestro país. Que seamos proactivos, emprendedores. De gente que hagamos cosas, porque acá tenemos todos los recursos y el potencial humano para hacerlo.