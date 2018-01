AD, VP y PJ repudian validación

(Derecha): Carlos Andrés González “AD y sus 25 seccionales aún no hemos decidido si participaremos en esa validación que pretende imponer la ACN y el CNE” - (Centro): Yoni Toro “En Voluntad Popular No vamos a legitimar. No le vamos a hacer el juego al CNE y a la ANC, quienes manipulan y tergiversan las leyes y la realidad del país” - (Izquierda): Emilio Fajardo “Ni Primero Justicia ni el resto de los partidos que pretenden invalidar o eliminar hemos dejado de participar en dos elecciones nacionales, por lo tanto no pueden invalidarnos” (Collage: Roberto Prada)