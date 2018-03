Adelante, frente multinacional de liberación

Paciano Padrón - Hace ya 19 años comenzó el régimen actual de Venezuela, progresivamente destructivo, crecientemente terrorista y narcotraficante, que sirve a intereses ajenos en perjuicio de un pueblo cada vez más pobre, enfermo y hambreado, víctima de una crisis humanitaria que el gobierno crea y aviva, porque le interesa, la ha buscado e impuesto como vía para someter políticamente a la población. Por eso no acepta ayuda de alimentos y medicinas, niega la existencia de la crisis y la hambruna, logrando un genocidio sin precedentes en Venezuela.

Esta realidad que se ha agravado en los últimos meses, particularmente en los últimos días, está siendo perfectamente percibida hoy por la comunidad internacional, la que paulatinamente se ha colocado a nuestro lado, solidaria con el pueblo venezolano en contra del gobierno opresor. Gracias por la comprensión y la solidaridad, pero necesitamos más; ya no basta con votar en la OEA contra la fraudulenta elección presidencial convocada por la írrita asamblea nacional constituyente, o proclamar que no reconocerán como Presidente a quien sea electo el 20 de mayo en la mamarrachada de comicios fraudulentos. Gracias por todo eso, pero necesitamos más, es imperativo constituir formalmente un Frente Multinacional de Liberación, que restablezca la normalidad de las instituciones republicanas en Venezuela, que enfrente la crisis humanitaria y abra camino a la reconstrucción de la patria.

Vamos a hablar de verdades, no es Nicolás Maduro quien gobierna hoy a Venezuela, él es un arlequín, un títere de quienes se creen dueños del país en esta hora: el terrorismo y el narcotráfico internacional, con la decidida ayuda militar de Cuba, Irán, China y Rusia. A quienes pretenden ser nuestros dueños, no les duele destruirnos, acabar con nuestra economía y nuestra moneda, que la inflación haga estragos y la devaluación del bolívar nos empobrezca a todos; no les duelen nuestros muertos y enfermos, lo único que les interesa es el control político y el uso y abuso de lo nuestro, particularmente de las minas, el petróleo y las tierras para sus fines perversos, a costa de nuestra miseria y exponencial hambre y necesidad. El terrorismo y el narcotráfico reinantes en Venezuela se convierten en peligro para la región, lo cual es claramente percibido por nuestros vecinos, quienes reaccionan ahora ante el riesgo y el acecho.

En teoría política y en Derecho Internacional, los Estados son libres y soberanos para decidir su propio destino. Yo lucho y lucharé por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. No obstante ha surgido en el Derecho Internacional moderno-como una necesidad- la llamada injerencia humanitaria cuando un Estado soberano requiera la acción de otros Estados y de organismos internacionales, porque en su seno se produzca una violación masiva y sistemática de los derechos humanos, o situaciones de emergencia derivadas de guerra civil, genocidio o hambruna. Sin duda alguna éste es el caso de Venezuela, hoy sometida a genocidio.

Para concretar la injerencia humanitaria se requiere la creación de un Frente Multinacional de Liberación. Ya no son suficientes las declaraciones de condena al narco-régimen dictatorial teledirigido desde Cuba. Debemos dar un paso adelante, superior y complementario a esa voluntad ya expresada por pueblos hermanos y gobiernos amigos. Tenemos que lograr un mayor grado de solidaridad para expulsar de Venezuela los invasores, al terrorismo y al narcotráfico internacional.

Nos satisfizo la reciente condena de la OEA al fraude de la elección presidencial del período 2019-2024, donde 19 países votaron a favor, a los que se sumaron ocho significantes abstenciones y la notable ausencia de dos Estados, habiendo votado en contra solamente la delegación oficial venezolana, Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente & Granadinas. Nuevamente gracias, muchas gracias de todo corazón, pero los invitamos a dar un paso más: crear el Frente Multinacional de Liberación. Adelante. E-Mail: pacianopadron@gmail.com. Twitter: @padronpaciano.