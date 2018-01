¡Adiós Óscar Pérez!

JESÚS SEGOVIA (*) - Plomo parejo, cohetes y granadas al por mayor, en cayapa, con todo atacaron a Óscar Pérez, ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Por disentir de la dictadura de Nicolás Maduro, lo asesinaron el lunes 15 de enero de 2018 en la urbanización El Araguaney del kilómetro 16 de El Junquito, a las afueras de Caracas. No le aceptaron la rendición, a la que tenían derecho él y quienes lo acompañaban.

La orden del régimen era matarlo, ajusticiarlo, liquidarlo, “darlo de baja”, tal cual hicieron y cumplieron los esbirros de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, más el grupo colectivo Tres Raíces que son paramilitares y mercenarios radicados en la parroquia 23 de Enero del Distrito Capital, al mando de Heyker Vásquez, quien también cayó abatido por un tiro en la espalda, no sé sabe si disparado por Pérez y su gente, o por quienes embistieron al ex piloto del Cicpc.

Lo que hizo el régimen contra este joven rebelde y sus escoltas es una reprochable y atroz acción de fuerza y represión propia de las tiranías comunistas, fascistas y nazistas, aplicadas en sus tiempos de terror por Josef Stalin, Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Tales procedimientos de guerra sin cuartel contra adversarios en minusvalía la aprendieron Hugo Chávez (+) y Maduro de los hermanos Fidel Castro (+) y Raúl Castro, expertos en maldades y perversidades contra los habitantes de Cuba.

La alevosa ejecución extrajudicial contra Óscar Pérez, José Alejandro Díaz Pimentel, Daniel Enrique Soto Torres, Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla -presuntamente estaba embarazada-, Abraham Israel Agostini, Jairo Lugo Ramos y Abraham Lugo Ramos son homicidios repletos de ensañamiento, premeditación y alevosía. Esos son “crímenes de guerra”; eso es “Terrorismo de Estado”, y el cabecilla de tanto odio y violencia es el falso “presidente obrero”. Lo acontecido en El Junquito seguramente engrosará el expediente por crímenes de lesa humanidad sobre los que, más temprano que tarde, se pronunciará la Corte Penal Internacional de La Haya.

Según el artículo 8, numeral 2b-vi del Estatuto de Roma, incurrir en “crímenes de guerra” es: “Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción”. Por cierto, en torno a esta masacre que el mundo conoció en directo mediante los vídeos grabados y difundidos por Pérez, queremos saber la opinión de Tarek William Saab, ex defensor del “Puesto” y actual Fiscal General de la República, designado en ese cargo por la ilegal y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que preside Delcy Rodríguez.

Hasta el sol de hoy, nada ha manifestado William Saab, ratificando así que es cómplice y alcahuete de las monstruosidades que contra la disidencia comete la tiranía. Igual sordera y mudez identifica a los “juristas del horror y el terror” que integran el Tribunal Supremo de Justicia presidido por Maikel Moreno.

Los crímenes de guerra de El Junquito se suman a la vergonzosa lista negra de Nicolás Maduro, que incluye el asesinato de más de 120 civiles durante las protestas de calle de abril, mayo, junio y julio de 2017. Baño de sangre que utilizan los verdugos criollos para sostenerse en el poder a fin de continuar exterminando a las voces disidentes que se escuchan desde la oposición, porque esas atrocidades y violaciones de los derechos humanos les permiten seguir robando, saqueando, arruinando y destruyendo a un país de inmensos recursos naturales y de gente trabajadora.

¿Hasta cuándo habrá que aguantar y soportar tantos atropellos, tanto abuso de poder, tanto irrespeto a los derechos y garantías constitucionales? En lenguaje periodístico, la respuesta es “corta, precisa y concisa”: hasta que el pueblo quiera; hasta que despierte, se levante, reaccione y actúe. Lo peor que puede sucederle a los venezolanos es que se mantengan arropados por el manto de la cobardía, la sumisión, la resignación y el conformismo.

En las décadas de 1950 y 1960, durante su lucha y resistencia pacífica contra el racismo en los Estados Unidos, el líder negro Martin Luther King afirmó una vez: “No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena”. Y el escritor irlandés Edmund Burke sentenció en una oportunidad: “Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”. Así que, compatriotas venezolanos, escojamos. ¿Queremos sufrir bajo esta cruenta dictadura que únicamente nos ofrece hambre, miseria y crímenes, o deseamos vivir en democracia y libertad? “A buen entendedor, pocas palabras”, enseña el refranero popular. ¡He dicho!

(*) Periodista

jesus63segovia@yahoo.es