Agoniza el periodismo ante cierre de medios

Jairo Peña/ ECS - Los cierres masivos de los medios de comunicación impresos, radiales y televisivos en Venezuela y el estado Trujillo, afectan a las nuevas generaciones de periodistas, creando incertidumbre en el gremio.

Los nuevos periodistas, ven con cierta preocupación el futuro que les depara en Venezuela, debido a que históricos medios de comunicación se han visto en la obligación de cerrar sus puertas a causa de la actual crisis, hiperinflación que atraviesa el país.

Esta es la opinión de algunos periodistas pertenecientes a esa generación que está saliendo a flote en el país, como los son: Jessy Uzcátegui, Yexandra Terán, Jorge Briceño, Gustavo Ramírez, Nelson Morales.

Sin medios y democracia

No solamente es preocupante para los futuros periodistas, sino también otro duro golpe a la libertad de expresión en Venezuela, que el gobierno se ha encargado de censurar, cerrar y sacar de circulación.

Grandes empresas de comunicación, han cerrado sus puertas por diferentes motivos, falta de planchas, papel, tinta en los medios impresos, altos costos de los equipos eléctricos, censura y falta de renovación de concesiones en radio y televisión.

Periódicos prestigiosos como los fueron Versión Final, El Impulso de Lara, La Región de Sucre, Pico Bolívar de Mérida, El Tiempo de Puerto La Cruz, El Carabobeño, El Oriental, La Verdad de Monagas, La Región de Oriente, La Prensa de Barinas, entre otros, que tenían una edición diaria, pasaron a circular semanalmente debido a la crisis de papel, aunque muchos de estos hoy en día cerraron sus puertas, mientras otros se trasladaron a la plataforma digital.

En los medios televisivos el caso más llamativo, es Radio Caracas Televisión (RCTV), cuando cerró sus puertas en 2007 debido a la no renovación de la concesión por parte del ex presidente Hugo Chávez. Las emisoras de radio se encuentran en una situación de ilegalidad, porque el gobierno a través de Conatel no les renueva las habilitaciones..

Voces de la nueva generación

Jessy Uzcátegui comentó, “la libertad de expresión en Venezuela se ha vuelto un tema de conversación constante en conjunto con la crisis y escasez de elementos necesarios para el desarrollo de información en medios masivos, es casi imposible no mezclar este tema con la política. Lamentablemente vivimos en un país en el cual no se respeta ni se valora la opinión profesional y el criterio que con credibilidad y objetividad se le da a los hechos de nuestro país, independientemente del medio”.

Añadió, “es muy triste ver como estos desaparecen debido a la crisis que atraviesa Venezuela; gracias a Dios existe el internet, por ende, muchos tienen la oportunidad de decir “hasta luego” y no “adiós”, pero siento una profunda tristeza de que como las nuevas generaciones no podamos gozar de la plena libertad de expresión y sobre todo el aprendizaje adecuado para el reemplazo de grandes y respetados Periodistas en nuestro país”. “La crisis nos arropa y desinteresadamente a muchos les toca emigrar para obtener tranquilidad y beneficios que lamentablemente aquí no se adquieren”.

Yexandra Terán manifestó, “Para mí una de las profesiones que se han visto más afectada en la actualidad ha sido el periodismo y es que la inseguridad al ejercer la labor y el cierre de medios sin duda cortan las alas a muchos comunicadores, sin embargo en nosotros se encuentra hacer las oportunidades, reinventarnos y seguir ejerciendo la labor más bonita de todos, informar a la sociedad y dar voz a quien no la tiene”.

Jorge Briceño declaró, “sin duda la nueva generación de periodistas en Venezuela tiene un reto, y es salvar, continuar la obra que nuestros antecesores forjaron, salvar y luchar los medios, la libertad de expresión esa es la gran tarea que hay, no solamente salvar y continuar, sino crear e innovar todo por el bien del oficio”.

Por su parte, Nelson Morales expresó, “es muy triste que eso esté ocurriendo cuando se deberían estar abriendo medios; veo esto como un signo de atraso, pero a su vez como una oportunidad para que los medios se reinventen y seamos capaces de fabricar aquí mismo nuestro propio papel”. “El llamado es al gobierno, a que de soluciones a los medios de comunicación”.

Asimismo Gustavo Ramírez dijo, “la situación de los medios de comunicación en Venezuela, de verdad es muy triste, ya que el gobierno se ha encargado de poner muchas trabas para interrumpir sus funciones de los mismos, es inaceptable que esto esté pasando en el país; el principal culpable de esto es Nicolás Maduro”.