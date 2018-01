Agricultura, ambiente, reciclaje y algo más

Leónidas Benítez* - Primeramente en la columna de este año quiero empezar mi escrito deseándole a todo el personal de El Tiempo, no solamente mi saludo navideño, porque en este caso hay doble felicitación por los sesenta años que cumple este primero de febrero, vaya pues, mis congratulaciones a todo el personal, propietarios, empleados, obreros y periodistas, muy pocos diarios le dan la oportunidad a personas del común o como dicen, gente del pueblo llano, eso es muy importante en un diario de comunicación, que le dé la oportunidad a todos en general sin mirar colores políticos ni procedencia. Como siempre, mi preocupación ha sido luchar para que haya un ambiente sano para todos, porque hasta los seres irracionales necesitan tener un ambiente apropiado para su buen desarrollo, es por esto que siempre tratamos de dar buenas ideas y proyectos relacionados con el tema porque para nosotros los ambientalistas la palabra BASURA no es la ideal, es materia prima, es empleo, producción, armonía y salud. Esperamos que la alcaldesa Iroschima Vázquez, sepa apreciar nuestra colaboración totalmente desinteresada, esperamos que se reúna con nosotros lo más pronto posible ya que ella tiene todas nuestras propuestas en sus manos. En otro orden de ideas, queremos opinar sobre la situación actual del país, no es una crisis como dicen, es una coyuntura inducida por personas y hasta inocentemente obligadas por personas poderosas tanto internas como externas, ya que este modelo o ensayo que se está llevando a cabo en Venezuela bien dirimido por el presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno, con sus fallas, las aceptamos pero también con alto porcentaje de aciertos, nosotros los dirigentes comunitarios que andamos todo el día en las calles, en reuniones con el transporte público y en muchas otras actividades más, nos damos cuenta cuál es el descontento que tienen las personas, escuchamos los comentarios y muchas veces hasta polemizamos con ellos, por supuesto con mucha cordura como tiene que ser. Nuestras recomendaciones para el gobierno son: hacer cumplir las leyes, por ejemplo, contra la especulación que ya fue aprobada. Contra la guerra económica y contrabando de extracción. Los organismos encargados deben trabajar más fuerte a nivel nacional, estadal y municipal sino tendremos que organizarnos el poder popular y hacer respetar los precios como lo quería el comandante Chávez, teniendo en cuenta que sí hay especulación, por supuesto que hay inflación y que los aumentos del gobierno se vuelven sal y agua. Falta aprobar una ley que congele el aumento de los precios por seis meses. Suerte en este 2018.

*Dirigente comunitario de Valera.