Aguas negras corren libremente por las calles

JORGE MONTILLA - Los habitantes de la urbanización Andrés Bello (Las 40 casitas), de Santa Isabel, parroquia del mismo nombre del municipio Andrés Bello, están muy preocupados por un bote de aguas negras de una boca de visita que inunda las dos entradas a la urbanización antes mencionada y la vía principal que conduce a los sectores Calle Oscura y Santa Elena de la parroquia Santa Isabel.

Este bote tiene más de 6 meses, la situación es muy grave y afecta directamente a 30 niños de la urbanización y más de 20 niños que viven en las invasiones adyacentes para un total de 50 niños que transitan todos los días para llegar a la escuela “Pascual Ignacio Villasmil” donde reciben clases y al atravesar la vía se llenan los zapatos de agua putrefacta.

La denuncia la formula José Antonio Peñaloza, quien a la vez hace el llamado al alcalde Michel Duque y a los señores concejales, para que busquen solución urgente, no es posible que la señora concejal Guadalupe Valera (Lupe), que vive en la referida urbe a una cuadra donde está el bote de aguas negras, no hace nada para corregir el problema, ya los vecinos y transeúntes no aguantan la hediondez al pasar por el lugar.

Asimismo Peñaloza se pregunta dónde está el grado de conciencia y humanismo que deben tener los 7 concejales que forman la Cámara Municipal, especialmente 4 concejales que son docentes: María Andrade, presidenta de la Cámara, Johana Late y Gladys Ávila del oficialismo y el concejal Mauro Castillo de la oposición, que no salen a defender a esos 50 niños con acciones sociales contundentes.

Agregó; esto ocurre porque las bombas de succión de las aguas negras no están funcionando debido a que no les hacen mantenimiento, pero las autoridades municipales deben buscar ayuda con el Sistema Hidráulico Trujillano (SHT) y Pdvsa para que le faciliten equipos y puedan drenar las aguas negras, al menos una solución a medias aunque sea, para evitar que se desarrolle una epidemia en la zona.

Señores del gobierno municipal, regional y nacional, hasta cuándo tanta desidia, nuestro terruño no tiene dolientes, estamos expuesto a un problema de contaminación y nadie da la cara, concluyó muy molesto José Antonio Peñaloza.