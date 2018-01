¿Ahora cómo botamos la basura?

Juan Pérez - La preocupación corre como pólvora luego de que muchos comercios y cadenas de supermercados de Venezuela establecieron acciones en torno a las bolsas plásticas: no entregarán más con la compra o las cobrarán.

¡¡¡No puede ser!!! ¿Qué vamos a hacer con la basura de nuestros hogares? Ya le vamos a decir, pero primero entendamos que…

1. Tenemos un mal sistema de gestión de basura (sin separación en origen, con poca promoción de reciclaje), lo cual es responsabilidad del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, y los Gobiernos locales, es decir los alcaldes.

2. Por más de 40 años, los comercios acostumbraron a los ciudadanos a “regalarle” (sin restricciones) bolsas plásticas de un solo uso para llevar las compras a casa. Algunas acciones emprendidas en los últimos años son escasas, tímidas e incompletas.

3. Entonces estamos acostumbrados a botar la basura, principalmente, en las bolsas plásticas que obteníamos en el supermercado; y

4. Hay muchos tipos de bolsas, no sólo las “del supermercado”, y cada una puede ser usada para distintos fines.

Esta nueva situación nos obliga a adaptarnos particularmente para que la basura no se convierta en una amenaza contra la salud en nuestro hogar, el edificio o la comunidad donde habitamos, mientras disminuimos el consumo de bolsas plásticas. Para ello Fundación Tierra Viva te da estas sugerencias.

1. Si vives en edificio NUNCA BOTES directamente la basura por los ductos. Eso generará la presencia de más insectos (moscas, cucarachas, chiripas) y es una amenaza para la higiene de tu vivienda.

2. Usa bolsa de papel para botar las conchas secas de frutas y verduras.

3. Usa las bolsas de plásticos pequeñas para - primero - congelar los restos de carne, pellejo, grasa. Este desecho congelado y en bolsa puedes ponerlo en bolsas más grandes, junto a otros residuos, o tirarlo por el ducto.

4. Para lo anterior también puedes usar las bolsas de granos, harinas, azúcar u otros alimentos.

5. Las botellas de plástico con tapa llévalas limpias a centros de reciclaje. Si no es posible, no las incorpores a las bolsas (ocupan mucho volumen). También puedes usarlas para botar basura; no será una bolsa, pero es un envase dónde puedes meter huesos, papel, y también aceite usado, entre otras cosas.

6. Usa las bolsas más grandes para otros residuos como latas, platos de anime o plástico, pequeñas cajas (bien dobladas), papel de oficina, papel celofán. En general para las cosas que no se descomponen y eventualmente también las conchas secas de las frutas y verduras. Eso permitirá que la use durante más tiempo.

7. Por último, si esto no es suficiente para adaptarte, tendrás que comprar tus bolsas para basura y darle el mejor uso. Recuerda que la salud es lo primero.

En Fundación Tierra Viva estamos claros de que usar bolsas plásticas NO ES, definitivamente, NO ES, un mecanismo con el que debería contar el país que desee promover el modelo de desarrollo sustentable. Por eso hemos promovido desde 2012 la reducción del uso de bolsas plásticas como una medida muy importante por su impacto ambiental, social y económico.

Pero en este momento, cada uno de nosotros debe hacer algo para que no empeoren las condiciones de recolección de la basura por el bien de nuestra salud, la de nuestros hijos, nietos y vecinos.

Si te parecen útiles estas recomendaciones, compártela entre tus amigos y vecinos

Fundación Tierra Viva

www.tierraviva.org