Ajedrez Ciudad de “Paz y Encanto”

Gabriel Montenegro - Mañana sábado en las instalaciones de la Biblioteca Pública Central Mario Briceño Iragorry, se llevará a cabo el Irt de Ajedrez Rápido Ciudad de Trujillo, en sus 460 años de fundación, evento organizado por la Asociación Trujillana de Ajedrez, cuenta con el aval de la Federación Venezolana de Ajedrez y será válido para el Ranking Internacional, además este evento cuenta con el apoyo de la Alcaldía del municipio Trujillo en su alcaldesa Luz del Valle Castillo, los clubes de Ajedrez “Mario Briceño Iragorry”, Escuela de Ajedrez las Palmas y el Consejo Legislativo.

El torneo comenzará a partir de las 9:00 am con las inscripciones, se jugara bajo el sistema suizo a 7 rondas con un control de tiempo de 15min + 10s de incremento, bajo el programa de emparejamiento Swiss Manager, será válido para el ranking internacional, a la 10:00 am arrancará la primera ronda. Este evento será dirigido técnicamente por el AN José Manuel Piña y José Guadalajara, además de los árbitros de mesa que se designen.