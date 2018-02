Ajedrez de la juventud comienza este sábado

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Este sábado 3 de junio en La Casa del Ajedrez “Aleidy Martínez” quedará inaugurado el I Estadal de Ajedrez de la Juventud, organizado por la Asociación Trujillana de Ajedrez (ATA) con el apoyo del INDET.

La información la dio a conocer José Guadalajara, presidente de la asociación quien invitó a todos los clubes afiliados, ajedrecistas, para que participen en el evento fijado para comenzar a las 09:00 am.

Agregó Guadalajara que este evento será evaluativo para la conformación de futuras selecciones en las categorías menores, se estarán disputando eventos individuales en las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 tanto en masculino como femenino.

Habrá premiación hasta el tercer lugar de cada categoría, gracias al trabajo articulado entre la Asociación Trujillana de Ajedrez y la unidad de masificación del Indet que dirige el licenciado José Pineda.

En opinión del Entrenador Nacional y presidente de la ATA, que existe “una deuda del ajedrez trujillano para con las categorías menores, desde que asumimos el compromiso de dirigir el ajedrez trujillano, nos hemos puesto entre una de tantas metas, recuperar los estadales en sus distintas categorías y modalidades, para así masificar el deporte ciencia en nuestro estado”.

Guadalajara espera la participación de la mayor cantidad de ajedrecistas trujillanos de los diferentes clubes, entre ellos Escuela de Ajedrez Las Palmas del municipio Pampanito, Club de Ajedrez Redentivo de Escuque, Escuela de Talentos, entre otros.

Apuntó el dirigente del deporte ciencia que ese día se estará realizando un torneo rápido abierto para la categoría libre contando con el apoyo técnico de la directiva de nuestra institución, Víctor Naranjo, José Piña, Luis González y Jesús Vetencourt.