“Al Día con Rangel Silva es una ventana de participación del pueblo”

Prensa Gobierno Bolivariano de Trujillo - El espacio radial y televisivo “Al Día con Rangel Silva” celebró su edición número 100 con una transmisión especial en vivo que abordó e hizo un paseo por todos los programas realizados hasta la fecha. El Gobernador de Trujillo comenzó dándole la bienvenida a la multitud que asistió a disfrutar la emisión especial.

“Bienvenidos todos, hoy es un día especial, estamos realizando nuestro programa número 100. Este espacio nació hace 987 días por la necesidad que sentí de tener un contacto más directo con el pueblo, porque eso era lo que le gustaba al Comandante Chávez, estar en la calle y escuchar a cada una de las personas que querían expresar sus inquietudes”, dijo Rangel Silva.

El Mandatario regional señaló que un gobernante debe estar trabajando en la calle con el pueblo y que la idea del programa surgió un 28 de julio cuando cumplía años el Comandante Hugo Chávez. “Ese día sentí que estábamos perdiendo a nuestro Comandante en lo comunicacional y decidí hacer un espacio analítico, reflexivo y sobre todo con el pueblo. Chávez no podía quedarse encerrado, necesitaba salir a ver el pueblo y eso hago yo. Un gobernante no puede estar sujeto a patrones comunes, debemos usar los medios para establecer contacto con el pueblo, gracias a este programa la gente me escribe y se pone en contacto conmigo, eso es lo hermoso de la comunicación”, indicó.

Las instalaciones del gimnasio “Rómulo Ramírez” del complejo deportivo “Luis Loreto Lira”, del municipio Valera se llenó de invitados especiales y público en general, quienes disfrutaron de dos horas cargadas de información de interés para la colectividad como ha acostumbrado a los oyentes en su centenar de programas.

El programa fue transmitido por la emisora Paisana 92.5 FM, el sistema de medios comunitarios y alternativos, además de la red de emisoras privadas. Y por televisión, los usuarios disfrutaron el evento a través de las televisoras regionales Ven Televisión, TVT y Tv Andes. Y por internet, pudo ser disfrutado en vivo por las redes sociales Periscope, Facebook Live e Instagram Live, desde la cuenta @RangelSilva4F.

El Mandatario regional manifestó que a partir de los próximos programas quiere darle mayor participación al pueblo. “Quiero abrir una ventana de participación con el pueblo, llegar a todos los rincones del territorio trujillano. Por eso vamos a cambiar el formato y el horario del programa que anunciaré próximamente”.

Rangel Silva hizo un agradecimiento especial a todo el equipo de trabajo que realiza el programa y que ha sido leal en estas 100 ediciones. “Quiero agradecer a este gran equipo, desde la muchacha que reparte el café todas las mañanas de los miércoles, los técnicos de sonido, camarógrafos, fotógrafos, productores, editores, periodistas hasta los jóvenes que instalan toda la escenografía, muchísimas gracias”, acotó.

En la batalla comunicacional

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, por vía telefónica, felicitó al Mandatario regional por llegar a su programa 100 y llamó al pueblo trujillano a seguir en la batalla de las ideas. “Mis felicitaciones al Gobernador y al pueblo trujillano por su constancia y dedicación, por seguir en la batalla comunicacional que ahora es cuando se va a poner muy dura. Este espacio ha servido para promover la paz en la región, es una estrategia de comunicación que lleva la voz del pueblo a los medios de comunicación y avanzar en la conquista de los derechos del pueblo”.

El Ministro aprovechó la oportunidad para saludar a los comunicadores populares que se han comprometido con gran vocación para difundir los logros de la revolución.

Invitados especiales

Entre los invitados especiales estuvo la comunicadora y locutora del canal Venezolana de Televisión, Dahir Ral, quien entrevistó al Gobernador sobre sus inicios en la Academia Militar y en su carrera castrense, además manifestó sentirse muy contenta con su visita a Trujillo y felicitó a todo el equipo que hace posible el programa que ha roto fronteras y que es muy escuchado en la capital del país.

También asistieron los coordinadores del Sistema Integral de Comunicación, Información y Propaganda (Sicip) anteriores como la licenciada María de los Ángeles Di Tomo, quien expresó que iniciar con el programa “Al Día con Rangel Silva” fue una experiencia única y muy formativa.

“Este programa nace de la necesidad de establecer una relación más compleja con el pueblo trujillano, fue una experiencia extraordinaria. Cuando el Gobernador Rangel Silva planteó su idea, comenzamos a darle forma y decidimos tener tres objetivos: el de informar los logros y avances de la gestión regional, también la de educar, que se convirtiera en un instrumento de formación ideológica. Y por último, fue la de entretener con buena música y con una programación dinámica”, dijo Di Tomo.

Por su lado, Ángel Figueroa manifestó que preparar un programa de radio como estos, resulta bastante complejo y que se debe estar organizado para que los inconvenientes que se presenten se resuelvan antes de salir al aire. “Es un trabajo que necesita bastante organización, pero cuando todo sale bien, es muy satisfactorio para todo el equipo de trabajo”.

El coordinador actual del Sistema Integral de Comunicación, Información y Propaganda (Sicip), Armind Salazar, dijo que el equipo de trabajo ha sido consecuente con seguir lo que realizaron los productores de los programas anteriores, además agradeció a todos los colaboradores que hacen posible que todas las semanas se haga un buen programa que informa de manera veraz y responsable.

“Al Día con Rangel Silva”: posicionado en las redes sociales

El Gobernador del Trujillo, G/J Henry Rangel Silva, ha realizado un centenar de programas desde distintas localidades del territorio trujillano y ha tenido una interacción directa con el pueblo a través de los diferentes medios de contacto que el Mandatario regional pone a disposición de los oyentes, ya sea a través de mensajes de texto, correo electrónico y las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram.

A través de mensajes de texto por el número 0416-671.00.39 llegan en cada transmisión más de 400 mensajes con propuestas, ideas, quejas, críticas, felicitaciones, buenas noticias y cualquier solicitud que el Gobernador lee al final de cada programa y delega a la institución correspondiente para que se haga cargo del caso.

Un programa variado

Las cien transmisiones del programa “Al Día con Rangel Silva” han sido de temas muy variados y actuales. Rangel Silva se ha centrado en dar a conocer al pueblo la gestión y avances del Gobierno Bolivariano en el estado Trujillo, en las áreas de vialidad, educación, salud, abordaje social, infraestructura, alimentación, comunicación, turismo, cultura, agricultura, seguridad social, entre otros temas en que siempre el poder popular ha sido el protagonista.

El primer programa del Gobernador Rangel Silva, realizado el 27 de agosto de 2014, fue dedicado a los “Valores de la Trujillanidad” en donde se resaltó las costumbres, tradiciones y personajes culturales del estado. El siguiente espacio radial fue en el Monumento a la Paz, un escenario rodeado de un paisaje hermoso, fue propicio para enaltecer las potencialidades turísticas de la entidad.

De ahí en adelante, los programas de todos los miércoles del líder regional han estado enfocados en informar, por ejemplo de los avances del Gobierno de la Eficiencia en la Calle que realizó en las 93 parroquias de la entidad; de la actividad agrícola que efectúan los productores de la región; en este espacio radial y televisivo también se han conmemorado fechas importantes como el aniversario de Trujillo o del nacimiento del doctor José Gregorio Hernández. En la transmisión que tiene una duración de poco más de una hora también la juventud ha sido la protagonista ya sea en destacar su desempeño en lo deportivo, cultural o político.

Finalmente, el espacio y el evento fue propicio para que el Mandatario regional exhortara a toda la militancia revolucionaria a mantener abiertos los canales comunicacionales con el pueblo, siendo esta metodología parte del legado del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, a quien dedicó esta edición 100 de Al Día con Rangel Silva.