NOELIA OROZCO / CNP: 21574 - Casi un mes han permanecido algunos trabajadores pertenecientes a la Alcaldía de Valera en protesta, según la presidenta del Concejo Municipal Yelitza Briceño, a finales del mes de diciembre una comisión se trasladó hasta la ciudad de Caracas, con la finalidad de buscar soluciones a este problema. “Rechazamos las declaraciones emitidas por el alcalde José Karkom, quien explicó para los medios y no dijo la verdad, no existe deficiencia en la 402 tal como él lo aseguró, la realidad es que la deuda persiste, se presentó en auditoria a puerta abierta con el apoyo de la Gobernación del Estado, se conoció el contrato de 319 personas, donde el año pasado se recondujo el presupuesto y sin embargo también le dio empleo a 118 trabajadores de forma irresponsable”, señaló Briceño. Quien además exhortó a el burgomaestre presentarse y dar respuesta laboral a quienes están afectados con el sueldo que devengan. “Si el Alcalde tiene pruebas lo invito a presentarlas, a casi un mes de la falta de repuesta levantaremos otro informe, la Alcaldía es de los obreros, y a ellos desde la Cámara Municipal le brindamos todo el apoyo”, precisó.

“Karkom denúncieme donde quiera”

En el mismo orden, Erik John García señaló: “Desmiento las acusaciones irresponsables emitidas por el alcalde José Karkom, donde nos acusa de que aquí estamos de manera violenta en las afueras de las instalaciones, aquí permanecemos dando apoyo a todas estas personas quienes exigen sus reivindicaciones laborales, lo que él no dice agregó Erik John, es que él no da la cara y tampoco asume sus responsabilidades, él es quien causa daño a los trabajadores, al no cancelar sus salarios, y menos explica que sucede con los recursos, así como tampoco no da respuesta a la cantidad de obras inconclusas que no ha querido asumir. “Nosotros estamos dando apoyo a estas personas, quienes manifiestan de manera pacífica, no existe violencia y menos daños, denúncieme donde quiera, el papel de víctimas no les queda, políticamente Karkom estás muerto y seguiremos aquí, hasta que cancele los respectivos pagos, sentenció García.

“Seguiremos de cara a la protesta”

“Por las injusticias en contra de los obreros, seguimos de cara a la protesta, la cual está basada en las injusticias en contra mi persona, suspendiéndome el salario, no se tomó en cuenta la mesa de trabajo que se hizo, por ello nos hemos visto en la necesidad de denunciar ante la fiscalía a el alcalde José Karkom, por malversación, no estamos de violentos, nos guiamos por el artículo 87 de la constitución, no sabemos qué hizo con el dinero de los trabajadores, y ahora pretende decirle al pueblo no haber recibido nada por parte del gobierno. Nos mantendremos firmes ante la protesta, hasta que asuma la deuda el gobierno nacional y de este modo continuar con nuestras responsabilidades laborales”, expresó Luís Santana, secretario general del Sindicato de la Alcaldía de Valera.

“Si no hay respuesta cerramos Valera”

Por su parte Johel Albornoz, dijo: Nosotros somos pueblo, somos trabajadores, rechazamos que el Alcalde insista que nos canceló las deudas pendientes, contamos con pruebas como la nómina paralela, y dinero que sale para ayuda de ciertos personajes, además de la injusticia que se comete en contra del señor Néstor Briceño, también aclaramos que no estamos aquí violentando nada, permanecemos en vigilia por nuestros pagos, seguiremos en protesta, el Gobernador sabe lo que ocurre y hasta que el no se acerque no vamos a irnos de aquí. Cerraremos Valera entera de ser necesario, hasta que no se solucionen nuestros problemas no daremos nuestro brazo a torcer.

Yelitza Briceño, “Alcalde: “Acérquese a la protesta y dé respuesta a los trabajadores”

Erick John García: “Karkom denúncieme donde quiera”

Luís Santana: “Seguiremos de cara a la protesta”

Johel Albornoz: “Si no hay respuesta cerramos Valera”

Twitter: @noeliaorozco

Noely28@hotmail.com