RAFAEL ANDRES BRICEÑO | CNP: 21613 - Los trabajadores de la Alcaldía de Valera mantienen una manifestación y no una huelga, consagrado en la constitución y en las leyes que rigen la materia que protegen a los y las trabajadores, exigiendo su legítimo derecho de recibir completamente su remuneración salarial, una acción que debe responder el Alcalde de ese municipio que no manejó bien sus recursos.

Fueron las palabras de la Dra. Tamara Rivero Rojas, directora estadal del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (Mpppst) a quien señaló que en vista de los acontecimientos acaecidos en las últimas semanas, exhortó al burgomaestre a presentar ante su despacho todos los avales posibles para diseñar una solución ante este conflicto, que en primera instancia aconsejó al premier valerano a manejar las cuentas reales de la Alcaldía, acatando las autoridades regionales que rigen la materia labora

Por otro lado, expresó la directora regional en materia labora que en cuanto lo dicho por el alcalde José Karkom de la falta de recursos por parte del gobierno nacional para el pago de los trabajadores, es totalmente falso dicho señalamiento, subrayando que al gobierno regional le han suministrado todos los créditos asignados para los aumentos salariales, pero parece ser que el corregidor valerano no supo administrar bien sus recursos.

“Todas las alcaldías del estado Trujillo cancelaron las bonificaciones salariales, prestaciones sociales y aguinaldos, la única alcaldía que tiene esa deuda pendiente, es precisamente la manejada por el señor José Karkom. Él no puede alegar que no se le han dado los recursos, por lo que dicho funcionario debe colocarse en órbita y responder por los salarios de los trabajadores que no tienen la culpa de su administración”, finalizó.

corresponsaliatrujillotiempo@hotmail.com