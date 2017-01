GILCELY LINARES | CNP:15221 - A las 10 a.m. de hoy, el alcalde de Valera, José Karkom, tendrá un derecho de la palabra en la Asamblea Nacional (AN). Acompañado del síndico procurador, Marcos Guerrero, detallará la situación registrada en la Municipalidad, como consecuencia de la no asignación de recursos, por parte del poder ejecutivo, para cumplir con los aumentos salariales, del bono alimentario y demás beneficios de ley.

Casi 1.500 trabajadores resultan afectados, al no haber -según ha reiterado la máxima autoridad local- un soporte financiero al momento de emitir anuncios presidenciales.

Karkom consignará cada una de las solicitudes de incentivos, entrega de documentación requerida por los órganos oficiales, entre otros papeles de interés tramitados ante la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), Vicepresidencia de la República y el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden).

Asimismo, planteará que una pequeña parte del personal, ex trabajadores y terceros, presuntamente afectos a las políticas revolucionarias mantienen una huelga desde finales del 2016, en la entrada del Palacio Municipal, a la cual califica hasta de un “secuestro a un bien público”.

Hace pocos días, declaró que “Valera no se detiene, no se doblega ni le teme a los violentos. Representamos un gobierno electo democráticamente por el pueblo y al pueblo nos debemos. La colocación de cadenas, por un pequeño grupo en la Alcaldía es ilegal, arbitraria, pero estamos claros en nuestros compromisos y que seguiremos luchando por el progreso”, expresó.

También, abogará por una inspección de la comisión de política interior parlamentaria, en aras de constatar las eventualidades presentadas.

Encuentro

En horas vespertinas, el burgomaestre sostendrá un encuentro con directivos de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), posiblemente con su presidente Monseñor Diego Padrón Sánchez. Esto con la intención de buscar mediación en el caso, pues los canales implementados han sido infructuosos.

Respaldo

De acuerdo a información ofrecida por el departamento de prensa del ayuntamiento, se conoció que este fin de semana arriban a la ciudad de las Siete Colinas integrantes de la Asociación de “Alcaldes por Venezuela”.

Estiman que acudan al menos unos 15 ó 20 representantes municipales, quienes darán un espaldarazo a Karkom y reclamarán la entrega oportuna de recursos, para honrar las deudas pendientes tanto del año anterior como del vigente.

Decreto

Tras la “toma” del recinto, el pasado 12 de enero, Karkom emitió el Decreto 001, en aras de garantizar la continuidad en la prestación de servicios públicos, la atención popular, así como darle consecución a los trámites para cumplir con las remuneraciones laborales.

Teniendo por base la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, las direcciones, departamentos, coordinaciones y oficinas, dependientes del ejecutivo valerano, funcionarán, mientras permanezca negado el acceso al Palacio Municipal, en espacios alquilados y/o en calidad de préstamo.

Comisión

Para tratar de buscar soluciones, superar las adversidades, antier fue instalada una comisión especial, integrada por sectores productivos, sociales, gremiales, religiosos, universitarios y económicos. Desde dicha palestra existe pleno compromiso por restituir “la institucionalidad valerana”.