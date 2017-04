Alcalde Manuel Márquez resuelva problema del agua

Marianela Mavares - “Exhortamos al inepto ciudadano alcalde de Escuque, Manuel Márquez Olmos, por el abandono e incumplimiento de los servicios públicos que necesitamos todos los seres humanos diariamente para poder vivir, sobre todo los servicios de agua y aseo urbano”.

El señalamiento fue hecho por Ramón Figuera, dirigente de la parroquia Sabana Libre por Voluntad Popular (VP), acompañado de la dirigencia juvenil de esa organización en el municipio Escuque, quienes dijeron que sectores escuqueños como Sabana Libre, Santa Rita, La Mata y Alto de Escuque tiene que recurrir a la compra de camiones cisternas con elevados precios de 20 y 25 mil bolívares, mientras que los tanques pequeños cuestan 7 mil bolívares para llenarlos, situación que es muy grave para las familias de escasos recursos económicos, quienes se ven en la necesidad de adquirir de las nacientes para cubrir su necesidad de agua potable.

Acotaron que el Alcalde no le hace mantenimiento a las tuberías como tampoco a la regularización del servicio de aseo urbano, que también es pésimo y se ven cúmulos de basura y moscas en todas las calles de las parroquias citadas.

Llamado

Los declarantes hacen un llamado al gobernador del estado, Rangel Silva, ya que los acueductos del Municipio y del estado son competencias del gobierno regional, donde se hacen de la vista gorda.

Mientras, que le advierten al corregidor Márquez, que si no le da respuesta a los problemas de la falta de agua y pésimo servicio del aseo, Voluntad Popular iniciará una serie de actividades de protesta dentro del municipio a fin de que cumpla con sus obligaciones como corregidor, porque en tres años de funciones no ha hecho nada y ni la cara le conocen los vecinos, porque no sale de su oficina a recorrer el municipio y verificar las necesidades del pueblo que lo eligió.