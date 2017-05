Alcaldes opositores trujillanos abordan déficit presupuestario

Juan Pazos | CNP: 15.605 - Los alcaldes de oposición que hacen vida activa en el estado Trujillo, emprendieron una cruzada por sus respectivos ayuntamientos para darle a conocer al personal en general, las fallas en los pagos debido al déficit presupuestario existente, combinado con los aumentos salariales decretados desde la Presidencia de la República y su nulo envío de recursos a honrar.

La reunión más reciente fue realizada en el Salón de Usos Múltiples de la parroquia El Dividive del municipio Miranda, en la que intervinieron Luis Rojas como burgomaestre del municipio Rafael Rangel, José Karkom por Valera, Marcos Montilla por San Rafael de Carvajal y el anfitrión Acisclo Viloria.

Solidarios

Luis Rojas fue el primero en participar, señalando su solidaridad plena con todos los trabajadores afectados, sobre todo aquellos que laboran en alcaldías opositoras. Acotó que el momento de su gestión ha sido de los más difíciles en la historia venezolana, ya que el “monstruo” del gobierno nacional es uno de los que merma las finanzas, trayendo el problema común de la falta de recursos.

Consideró de “irresponsable” el hecho que el Presidente Nicolás Maduro aumente los sueldos, ya que es “pan para hoy y hambre para mañana”, a sabiendas que ni pueden nivelarlos, aunado a la afectación por la galopante inflación. Dijo que son “aumentos fantasmas”, dado a que no llegan a las alcaldías, acotando que muchos piensan que los alcaldes no los pagan porque son “muérganos”.

Expuso que ante la imposibilidad real y financiera para honrar tales compromisos, la salida es eliminar a los ayuntamientos de un solo plumazo, utilizando la Constituyente Comunal.

Por su parte, el alcalde Karkom dijo que se debía “desenmascarar a los embusteros”, añadiendo que un alcalde trujillano desvió plata para el pago de su personal y no le hicieron nada, a diferencia que sí sucedería si algún opositor cometiera ese hecho.

“Ya el gobierno no tiene ninguna oferta electoral. A diferencia de otros países, el 1º de mayo es esperado, menos en Venezuela, donde el salario no alcanza para nada. 200 mil al mes es nada, representa Bs. 6.500 diarios. Quieren imponernos también algo que se negó en el 2007 (…) En el Plan de la Patria las alcaldías no existen. Es por ello que llamamos al momento de reaccionar y luchar para la reivindicación de los derechos laborales”, esgrimió.

Complicación

El abogado Marcos Montilla expuso que todas las alcaldías, gobernaciones y demás órganos adscritos a los ministerios se ven afectados por estos aumentos irresponsables de Maduro, quien no los envía para poder cumplir las deudas.

“Se avizoran tiempos difíciles para los trabajadores municipales. Maduro, quien se ha autonombrado como el presidente de los trabajadores y de la clase obrera, nos considera de baja categoría. Somos prestadores de servicios y cumplimos políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la gente. Todo crea desánimo y con lo poco que envían, no alcanza nada, a sabiendas que tenemos la inflación más alta del mundo. Solo aguantamos para medio comer”, añadió.

También criticó la propuesta constituyente, ya que como abogado que es, argumentó que la misma debe ser convocada por el pueblo mediante un referendo consultivo.

El último que intervino fue Acisclo Viloria, quien afirmó que los alcaldes opositores están impolutos y constantemente vigilados por la Contraloría General de la República. Explicó que cuando no pagan es porque no tienen el dinero, acotando lo que pasó en el pasado mes de diciembre, donde ni les mandaron para costear los aguinaldos.

