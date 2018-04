Alcaldía de Valera honra deuda laboral

Prensa Alcaldía Bolivariana de Valera - En tan solo tres meses de gestión y gracias a las acciones de la alcaldesa Iroschima Vásquez, los trabajadores municipales no solo recibieron el retroactivo que le debía la gestión anterior de los años 2016-2017, también han sido ajustados sus salarios con los aumentos decretados por Ejecutivo Nacional en los primeros meses del año.

Es importante recordar la situación presentada durante el primer trimestre del año 2017, cuando un nutrido grupo de trabajadores se apostaron frente al Palacio Municipal exigiendo respeto y pago a su derechos laborales, en aquella oportunidad no solo fueron obviadas sus solicitudes, también fueron maltratados, humillados y amenazados, hoy la historia es diferente, la clase trabajadora ha sido dignificada y honrada por la revolución, según lo aseguran miembros del Sindicato de Empleados y Obreros de la alcaldía de Valera (Sutraval).

Decretados los aumentos son cancelados de inmediato

Solo en diferencias salariales del aumento decretado por el Presidente Nicolás Maduro en el mes de febrero fue cancelado 95.549.032,82 adicionando el bono de alimentación del mes de marzo por un monto de 771.192.500,03 y segunda quincena del mismo mes por 279.847.630,92.

Correspondiendo el resto a la cancelación de los años 2016-2017, sobre este punto, la autoridad municipal criticó la irresponsabilidad argumentada por quienes llevaron anteriormente las riendas del municipio, “no es posible que para aquella administración, la clase trabajadora haya sido tan menospreciada, no hubo voluntad para solventar la situación, no importó nunca el estímulo laboral y mucho menos la eficiencia gubernamental, nosotros asumimos el compromiso y hoy me enorgullece decir que cumplimos, no tenemos deuda pendiente pero si mucho que hacer por nuestro municipio, juntos, en equipo con nuestros trabajadores que hoy se encuentran motivados, atrás quedó el pago de 8 bolívares semanales para los obreros y 20 quincenales para el personal administrativo, seguimos trabajando por sus mejoras laborales para seguir sacando adelante y lograr la Valera que queremos y merecemos”.