ENDERLIN HERNANDEZ - Integrantes del Tren Ejecutivo de la Alcaldía de Valera se pronunciaron ayer para desmentir las declaraciones hechas por funcionarios del gobierno regional en las que acusan al corregidor José Karkom de fallas en su administración.

El síndico municipal, Marcos Guerrero, expresó que distintos personeros del gobierno buscan sabotear la gestión del Alcalde al ver la receptividad que tiene en el colectivo trujillano y en vista de sus aspiraciones políticas. Mencionó que al ayuntamiento se le practicó una auditoría, por instrucciones de la Contraloría General de la República, del ejercicio económico financiero para el año 2013, 2014, 2015, hasta el 31 de mayo de 2016, donde no se encontraron anormalidades durante la gestión de Karkom. A diferencia del año 2013, asegura, cuando fungía como administrador local Temístocles Cabezas, sí hallaron irregularidades, a las cuales no se les hizo un seguimiento.

Agregó que en dicho periodo chavista un hermano del legislador Jorge Antequera recibió un anticipo millonario para iniciar la construcción de la Casa de los Viejitos en Los Sin Techo- La Floresta y no hizo la obra, en este sentido espera de los buenos oficios del funcionario del Clet para que su familiar devuelva el dinero que les corresponde a los valeranos.

Retomando el tema de la auditoría dijo que “Lamentablemente no llenó las expectativas de los revolucionarios, quienes ahora crean fantasmas para oscurecer la gestión de Karkom, no obstante, y pese a las arremetidas del Gobierno, la Alcaldía sigue trabajando para dar respuesta a los ciudadanos, quienes son los más afectados con el secuestro de la municipalidad”, aseveró.

Diligencias

En cuanto a los pasivos laborales que mantiene el ayuntamiento con los trabajadores, explica Guerrero, se han hecho las diligencias y gestiones necesarias para conseguir los recursos, sin embargo el gobierno nacional y regional mantiene un cerco y no envía el dinero suficiente para saldar las deudas. “Comenzamos el 2016 con una insuficiencia de 259 millones 700 mil 586 bolívares; Se hizo solicitud ante la Onapre y sólo recibimos 16 millones 302 mil 698 bolívares, que los utilizamos para pagar aguinaldos correspondientes al 30 % del incremento del mes de noviembre de 2015, por eso ellos dicen que no ven una diferencia de 200 millones, pero no se dan cuenta que también nos arrojaron una insuficiencia desde principios de año, que se ha incrementado por los distintos ajustes salariales que se hicieron en el 2016 y principios del año en curso.

“Aclaramos que sí recibimos 322. 183.584 bolívares en varias partidas para el pago de los trabajadores pero no fue suficiente porque las incidencias eran de 963 millones 503 mil 963 bolívares, ahí se ve claramente que es insuficiente y eso es lo que genera problemática de los pasivos laborales”, continuó.

Saboteo

Insiste Marcos Guerrero que esta es una política errada del Ejecutivo Nacional al incrementar el aumento salarial y ajustar el ticket sin enviar los recursos. Reclama además que la municipalidad valerana quedó por fuera de la partida que asigna el Fondo Nacional de Desarrollo Endógeno, a través de la cual le correspondían 120 millones de bolívares vía crédito que le fueron negados, todo esto como un cerco político para atar de manos al Alcalde.

Obras inconclusas

Por otro lado señaló que la Gobernación violó el acuerdo establecido con la mancomunidad de alcaldías que hacen uso del vertedero de basura ubicado en El Salto, donde en un principio se acordó que Valera depositaría sus desechos sólidos de lunes a domingo por ser el Municipio que más basura genera, no obstante en la actualidad no pueden verter los desechos los sábados en la tarde ni los domingos, situación que califica como un sabotaje a los servicios públicos.

