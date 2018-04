Alianza Monay FC… proyecto del mejor fútbol para Trujillo

Existe enorme expectativa por el debut de nuestro nuevo equipo de Tercera División, el Alianza Monay FC, el cual ha cumplido excelente pretemporada preparatoria con miras a su debut en el venidero Torneo Apertura que arranca el próximo sábado 7 de abril a las 3:00pm, donde los nuestros juegan como local ante el “Atlético Rey” de Santa Bárbara del Zulia.Esta nueva franquicia, en la cual militan excelentes jugadores desde la Sub 14, Sub 15, y Sub 18 tiene su sede propia en el moderno Complejo Deportivo “Jorge Azuaje” de Monay en Pampán, formando parte del Grupo “A” Centro-Occidental en el próximo Torneo Apertura, con grandes ilusiones de éxito y un equipo humano excelente que se ha compactado para que el emprendimiento sea exitoso.

Estarán conformando este grupo junto a los trujillanos el Atlético Rey de Santa Bárbara del Zulia, Atlético La Fría, Ilusión Naranja de Barinas y el Mérida FC, todos equipos de gran nivel técnico-táctico por lo que el venidero torneo promete emociones a granel.

Equipo grande a futuro

El Alianza Monay FC es un ambicioso proyecto deportivo regional, netamente trujillano y pampanense, el cual fundamenta su consolidación pensando en trabajar duro y de forma sistemática a mediano y corto plazo, con jugadores salidos de nuestras canteras y talento nativo. Cuenta en sus filas por futbolistas del patio y algunos llegados de poblaciones vecinas como Carora y La Pastora.

Actualmente se encuentra debidamente inscrito y representando ante la Federación Venezolana de Fútbol y el Comité de competencias de Tercera División. Los pupilos del empresario Jorge Azuaje (presidente), un hombre que ama el fútbol, es fiel deportista y aspira lo mejor para su región tiene como meta específica consolidarse en un futuro no muy lejano como otro equipo de la Primera División, y es por ello que ya preparan su incursión en esta categoría.

Al señor Azuaje le acompañan en la directiva la vicepresidenta, señora Crisaura Villa, el Gerente General Carlos “Chacal” Ramírez muy conocido y respetado, el Gerente Deportivo y Delegado Fernando Baquero otro hombre conocedor de la materia, el Director Técnico José Luis “Nego” Antequera, quien no necesita mayor presentación, el Asistente Jaime Zerpa trabajador insigne, el excelente Metodógo Esmigd Mendoza, la Kinesióloga Lhorena Torres y el Director de Prensa y Promoción, nuestro fraterno amigo Edwin González.

Presentados oficialmente

Los muchachos que integran el plantel, llevan 5 partidos preparatorios y actualmente se organiza lo relativo a la Rueda de Prensa-Conversatorio, donde se hará la presentación oficial con la nómina principal y suplentes ante los representantes de la prensa regional. “Estamos no sólo abriendo espacios para un buen equipo, sino para dar oportunidad a esa inmensa cantera de talento regional que merece mostrar sus cualidades, de manera que Alianza Monay FC se convierte en una nueva alternativa para mostrar el desarrollo de nuestro balompié al más alto nivel”, dijo el presidente