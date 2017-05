Alicia Machado no está interesada en hacer telenovelas

Alicia Machado dice que por lo pronto no le interesa hacer telenovelas, ya que está trabajando en los Estados Unidos haciendo otros proyectos.

La actriz comentó: “No por ahora no tengo interés en hacer telenovelas, hice muchas, hice 16, sí me han ofrecido, pero ahorita estoy aquí en Los Ángeles haciendo otras cosas, pero más adelante no sé,tal vez sí, porque trabajo es trabajo y bienvenido sea”. Machado, a diferencia de otras actrices aseguran no haber experimentado discriminación durante castings de trabajo: “No para nada, nunca me ha sucedido, y eso que me la paso ‘casteando’ todo el tiempo, pero claro, siempre para hacer papeles de latina por supuesto”.