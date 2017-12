Altuve no deja de ganar premios

Houston - El venezolano José Altuve condujo a los Astros de Houston a su primer título de Serie Mundial al vencer a los Dodgers de Los Ángeles en noviembre y poco después fue designado el Jugador Más Valioso, la primera vez en más de dos décadas que un jugador del equipo obtiene tal honor. Y a medida que su enorme año se encamina a su fin, el diminuto segunda base ya aspira a más.

VAMOS POR OTRA SERIE MUNDIAL

“Ganar la Serie Mundial, ganar el MVP, crees que tienes todo”, dijo Altuve a The Associated Press. “Pero mi perspectiva es tratar de mejorar cada año y si ganamos una Serie Mundial, ¿por qué no ganar otra? Seguir jugando para el equipo y seguir jugando para mi ciudad”. Altuve, uno de los pocos jugadores que sobrevivió a la penosa reconstrucción de los Astros camino del campeonato, que dio aliento a una ciudad estragada por el huracán Harvey, fue escogido Deportista Masculino del Año de la Associated Press.