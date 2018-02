Alumnos de la Escuela Calembe celebraron Día de los Humedales

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Con el lema “Cuidar el Ambiente Garantiza la Vida” los estudiantes de la Escuela Concentrada “Calembe”, de la parroquia Mendoza, municipio Valera, conjuntamente con la Brigada Ecológica de la institución y miembros de la Fundación Ecológica Sin Fronteras celebraron este día, con una caminata ecológica donde se les enseñó la importancia de estos parajes, así como reivindicar el reconocimiento, protección y puesta en valor de todos ellos, y en especial, los de nuestro estado Trujillo que cada día están siendo destruidos bajo las miradas de los entes gubernamentales.

Explico el profesor Alfonso Briceño, docente de esta institución, estos ecosistemas, han sido afectados y en algunos casos destruidos por diferentes factores entre los que se encuentran una planificación y técnicas de manejo inadecuadas, políticas de desarrollos sectoriales inconsistentes y desarticulados. Detrás de todo esto se presenta una falta de conciencia sobre el valor e importancia de los humedales y, por consiguiente, su omisión en los procesos de planificación de los sectores económicos que determinan las decisiones, que en muchos casos los afecta.

Mucho más que charcas

Agrego el docente y conservacionista que gracias a la presencia de agua los humedales son lugares frondosos, de gran belleza, con especies endémicas y especializadas en estos ambientes extraordinarios. También son lugares bastante fructíferos para los insectos. Todo esto los convierte en lugares perfectos de descanso para las aves migratorias, que viajan cientos de kilómetros de humedal en humedal durante semanas.

Los humedales son sitios ricos, de producción biológica, de paso de especies y muy hermosos. Sin ellos, desaparecerían cientos de miles de especies, según se estima. Entre ellas, una gran cantidad de peces de agua dulce, aves y pequeños mamíferos.

Alertó Alfonso Briceño que la pérdida de biodiversidad, es decir, la riqueza de especies que habitan un ecosistema, supone una pérdida de calidad de vida para todos, incluyendo los seres humanos. “Si no actuamos en la protección de los humedales fuente de vida, nuestros nietos ya no podrán ver los humedales que conocieron sus abuelos pero, si no actuamos, tampoco verán los humedales tal y como los conocimos nosotros", sentenció el educador.