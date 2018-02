Ángel Oropeza: Henri Falcón está en la MUD y avala nuestro documento

El coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, Ángel Oropeza, aseguró este jueves que el dirigente político, Henri Falcón y su partido, Avanzada Progresista, avalan el documento leído ayer por el propio Oropeza, donde se descarta la participación de la oposición en los comicios del 22 de abril.

“Avanzada Progresista es parte de la unidad, ellos comparten el contenido del documento, 100 por ciento, Henri Falcón no ha dicho que se va a inscribir. Sí es cierto que ellos están evaluando –quizás- que la mejor manera de combatir sea inscribiendo candidato, pero Avanzada Progresista está con nosotros y ellos avalan el documento”, dijo Oropeza en entrevista para Primera Página, por Globovisión.

Al vocero de la MUD se le consultó por otros aspirantes a la presidencia, entre ellos el pastor evangélico, Javier Bertucci, quien dice haberse separado de su religión para postularse a las elecciones del 22-A.

Al respecto, Oropeza prefirió no dar su opinión. “A ese señor no lo conozco, no opino, no sé quién es”, expresó.

También hizo referencia a la lectura que hizo ayer la MUD del documento en conjunto de la coalición, y reitera que la decisión no es no participar, sino ir a elecciones “limpias”.

Recordó que el pasado 2 de diciembre en República Dominicana, se gestó un documento aprobado por los cinco cancilleres invitados en donde se establecían verdaderas condiciones “de ley” para ir a unos comicios transparentes.

“Volvamos a eso, es lo único que le pedimos a Maduro. Hazle caso a tus cancilleres, a esas condiciones que son además condiciones de ley, en la ley no aparece el carnet de la patria como mecanismo de chantaje del voto, no aparece puntos rojos dentro de los centros electorales…le pedimos al presidente, déjenos participar, queremos hacerlo”, sostuvo Oropeza.

El también sociólogo auguró momentos “oscuros” para el país, cada vez más inseguro “y sería ingenuo pensar que el Gobierno tendrá alguna respuesta para salir de esto”, comentó.

En tal sentido recordó la propuesta de crear un Frente Amplio Nacional en el que se incluyen a todos los sectores del país.

Adelantó que ya se están llevando a cabo reuniones estratégicas y en los próximos días iniciarán una gira nacional llevando las propuestas.

Agregó que entre las reuniones se incluye conversaciones con el movimiento Soy Venezuela. “El frente social los incluye a ellos también, el objetivo es superar la tragedia social, consecuencia del gobierno”, recalcó.

Ángel Oropeza también rechazó las intenciones del Gobierno de adelantar elecciones parlamantarias, y realizar en conjunto elecciones a consejos legislativos y cámaras municipales.

“El quinquenio de la Asamblea Nacional vence en enero de 2021, la única forma de recortar su período es a través de una enmienda constitucional o por la fuerza”, subrayó.

Óropeza insiste en que la MUD trata de resolver el conflicto político por la vía electoral, asevera que están dispuestos a participar, pero ante la inexistencia de condiciones, “entonces trabajamos por fortalecer el músculo social”, sentenció. Cortesia: ND