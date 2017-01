RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP: 21613 - Las calles de una ciudad o un pueblo andino pueden ser lugares mágicos llenos de rincones místicos, de gente hermosa y trabajadora, que inspira ternura y ganas de amar la vida, pero también se encuentran momentos desgarradores, donde hay veces donde una persona protagoniza una escena desagradable como verlo sucio, olvidado, con la mente en otro mundo, comiendo de la basura y alucinando con ser un Don de alta sociedad. Esta es la realidad de un hombre que dio sus años de juventud a la cultura trujillana. Antonio Echeverría lo conocen en Trujillo como “El Poeta” por ser exponente de lenguaje del amor y sabiduría en los años 80º y 90º, pero ahora en el siglo XXI solo puede recordar bien su nombre a raíz de una enfermedad mental que lo está acabando.

Enfermedad mental y mortal

Para tratar de saber quién es Antonio Echeverría, hay que escucharlo, por lo que Palpitar Trujillano en varios días de seguimiento pudo conversar, o mejor dicho, tratar de conversar de forma coherente con él, para saber de su situación. Lo primero que uno se da cuenta a simple vista, es que sufre un trastorno de personalidad, a veces lucido que recuerda toda su vida, otras veces piensa que es Gabriel García Márquez o Cristóbal Colón. Le da terror vivir encerrado, por lo que vive en la Plaza Bolívar, lugar que escogió por sus hermosas plantas y el agua que corre por sus espacios, donde aprovecha para bañarse y asearse un rato sin saber que está en un lugar público y abierto.

Echeverría, de 66 años de edad, oriundo del municipio Trujillo, específicamente del Cerro Santa Rosa sector Barbarita de la Torre, de profesión Técnico Medio en Mecánica y que por muchos años trabajó como matricero en la transnacional Chrysler de Venezuela en Valencia, le ha tocado fuerte por pasar por esta situación donde la pérdida de la memoria a causa de un trastorno mental conocido como “Trastorno de estado de ánimo” donde su principal característica es que afectan a la persona emocionalmente y suponen una alteración del humor. Un ejemplo es el trastorno bipolar que sufre Echeverría, que combina períodos de mucha exaltación (maníacos) con otros de total abatimiento (depresivos). La duración de cada fase varía, y se alternan con otros períodos en los que el estado de ánimo se normaliza y los síntomas de la enfermedad desaparecen prácticamente por completo.

Mesa de Gallardo

En el estado Trujillo existen varios lugares para tratar a personas con este tipo de enfermedad, uno de estos no muy lejos de donde está Echeverría es el Hospital Especial “Alejandro Próspero Reverend” o mejor conocido como “Mesa de Gallardo” por estar situado en el sector con el mismo nombre en el municipio capital. Echeverría ha estado allí en varias ocasiones, pero ha salido sin explicación alguna. Le da terror escuchar la palabra Mesa de Gallardo. En su minuto de lucidez, asegura que allí pasan cosas horribles y que lo torturaban, pero eso no está comprobado. Lo cierto es que no ha durado más de 3 días continuos en el lugar por motivos que se desconocen, pero que Echeverría lo describe como “La Pesadilla”

Familia atada

La familia de “El Poeta” que vive en su mayoría en Trujillo Capital está atada sin saber qué hacer, sus hermanos y primos han tratado de ayudarlo con llevarlo a vivir con ellos, pero ha sido imposible su control, debido a la falta de medicamentos para su estabilidad, por lo que no pueden mantenerlo, es un calvario conseguir oxigenantes, Olanzapina (Zyprexa), Risperidona (Risperdal), Fluoxetina (Prozac) y otros. Hoy en día Echeverría sigue deambulando por las calles de Trujillo, algunas personas han querido ayudar a la familia, por lo que la semana pasada se habló con la Dra. Liliana Torres, presidenta de Fundasalud para tratar a este hombre y llevarlo al Psiquiátrico de Betijoque o a la Ciudad de Mcbo. para tratarlo. Solo se espera que pronto su caso sea tratado y que pueda ser controlado.

