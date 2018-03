Apagones propician saqueos y vandalismo

Lisnelva Rondón / ECS - Tras los abruptos y prolongados apagones (no programados) que se han producido en variss regiones del país y en el caso particular en el estado Trujillo en los últimos cuatro días, motivado a severas fallas en el Sistema Eléctrico Nacional, la repuesta de los vecinos residenciados en los sectores más afectados no se hizo esperar, lo que ha derivado en el estallido de violentas manifestaciones de calle, con los consiguientes saqueos y colocación de barricadas prendidas en candela, como medida de protesta ante este nuevo problema social que nos perjudica a todos por igual.

En el sector Los Bambúes de La Floresta, municipio Valera, un grupo de manifestantes desmanteló una panadería, una pescadería y varios locales comerciales, mientras en el casco central fueron saqueados inmuebles como “La Casa Amarilla” Farmacia “Farmabién”, además de otros locales en el Centro Comercial Arichuna del sector Las Acacias y en la plaza Las Banderas fueron rotos los vidrios de ventanales de la firma automotriz Valfor.

El Gobernador del estado, en declaraciones a los medios el día de ayer informó que solo “hubo intentos de saqueos” en 10 comercios de la ciudad, sin embargo los propietarios afectados confirmaron la destrucción total de sus empresas y condenaron la desidia de la empresa Corpoelec, así como la falta evidente de la presencia del gobierno regional ante esta grave situación que ha propiciado otro cuadro de anarquía y desconcierto.

En rueda de prensa, el primer mandatario regional se pronunció con respecto al derecho a la protesta, tal y como está plasmado en la constitución, pero condenó a los aprovechadores inescrupulosos que alteraron la situación. También dijo que se presentaron 24 manifestaciones en 7 municipios, sin embargo estas protestas provocaron la intervención de los entes de seguridad, “para proteger vidas y bienes materiales” con saldo de 20 detenidos y 20 heridos leves en su mayoría funcionarios policiales.

Como consecuencia de las reiteradas interrupciones del servicio eléctrico la Alcaldía de San Rafael de Carvajal fue blanco de la furia de los manifestantes, pero los daños no pasaron a mayores. Trabajadores de esta institución reportaron solo averías en la fachada debido a las bombas molotov que lanzaron al sitio.

El alcalde Alfredo Barios no estuvo presente para pronunciarse ante lo ocurrido, ya que según vecinos de la zona Barrios no habita en este municipio sino en Pampanito, y debido a la protesta que se presentó en el Eje Vial se le dificultó el paso vial para llegar a su despacho.

Ante las fallas eléctricas el ciudadano Antonio Pérez, justificó la reacción popular “está bien bueno lo que ocurrió, no solo es la luz también nos estamos muriendo de hambre”. Mientras que José Araujo, quien dijo ser revolucionario acotó que el pueblo está cansado y que ante las situaciones presentadas no se pueden tapar el sol con un dedo, dijo además que tiene una pequeña de un mes que desde que nació está sufriendo toda esta molestosa situación.

Por otra parte Cindy García, residente de la parroquia Campo Alegre, dijo sentirse indignada ante estos altercados, “que nos den un cronograma, porque los aparatos eléctricos se dañan con los apagones y a parte están carísimos”. Indicó que se siente gravemente afectada, ya que la carne, por ejemplo se daña sino se refrigera adecuadamente y recordó que en varias zonas del estado, estuvieron más de 6 horas sin electricidad.

Las fallas eléctricas han sido la gota que ha derramado el vaso, los trujillanos se encuentran desesperados y consternados no solo por la falta del servicio eléctrico, sino la repercusiones que esto conlleva con los demás servicios públicos, así también el cierre de comercios y la pérdida de los alimentos, como lo comentó Douglas Araujo; “tanto que cuesta comprar la comidita para que por falta de luz se nos dañe”. Los habitantes de la ciudad de Valera piden que se solucione rápidamente para evitar un caos peor.