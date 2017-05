Apareció sin vida conocido geógrafo

JOSÉ G. COLINA.-CNP: 6.657- En la tarde de ayer fue encontrado muerto debajo del viaducto de la Beatriz de Valera el conocido geógrafo, José Dilberto Carrillo Araujo, de 56 años de edad, quien estaba desaparecido desde el pasado lunes 8 de mayo.

Carrillo trabajó por más 20 años como vice-presidente de la Fundación La Salle en Boconó donde era muy conocido y apreciado, también era docente en esa área.

El 8 de mayo como a eso de las 7:00 de la mañana el profesional salió de su casa en el sector El Country de Valera para pagar los servicios públicos, desde entonces su familia no supo más de él, desesperados comenzaron a buscarlo, acudieron a la medios de comunicación para publicarlo como persona desaparecida, también fue reportado en el Cicpc.

La búsqueda terminó ayer cuando en horas de la tarde un familiar encontró el cadáver debajo del viaducto de La Beatriz, tenía varios días de fallecido, el cuerpo estaba en estado descomposición.

Hasta el sitio acudieron funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios del Cicpc, del Senamecf y Cuerpo de Bomberos para levantar el cadáver siendo traído hasta la morgue de Valera para autopsia de ley con el fin de conocer la real causa de la muerte.

Familiares y amigos están consternados por el fatal hallazgo, el geógrafo aparentemente no tenía problemas para quitarse la vida, sin embargo, las autoridades presumen que bajo una fuerte depresión el mismo día lunes se dirigió hasta el viaducto y se lanzó, pero un vocero aseguró que habrá que esperar por los resultados finales de las investigaciones con el fin de determinar si en verdad se trata de un suicidio o no, y no dejar dudas al respecto.

Por ahora familiares se mostraron herméticos de dar información sobre lo ocurrido. En la morgue el cuerpo fue inspeccionado bien para determinar si presenta alguna herida que pudiera dar pie a otra versión del suicidio.

Se espera que hoy se conozca la verdad sobre la muerte del geógrafo y docente. No logramos obtener más datos.