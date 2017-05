Apertura del Campeonato Estadal disputará décima tercera jornada

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Este fin de semana se jugará la décima tercera jornada del Torneo Apertura del Campeonato Estadal de Fútbol donde está en disputa la Copa Henry Rangel Silva.

Según el boletín informativo emanado de la Asociación Trujillana de Fútbol las actividades de la jornada 13 comenzarán este viernes 26 con un encuentro de la categoría Sub 9 en el estadio “Renato San Germano” de la urbanización Libertador (Plata III) donde jugarán a las 02:00 pm Academia Goal vs Goles Mohesa.

El sábado 27 en la cancha de fútbol del estadio “Enrique Pineda” de La Cejita se medirán a las 09:00 Marco Tulio Araujo vs Derwin Carmona en Sub 9, seguidamente a las 10:00 am Academia Goal Vs Deportivo La Cejita en Sub-8, a las 11:00 en Sub 10 jugarán Goles Mohesa F.C. Vs Academia Goal “A” y a las 12 del mediodía Deportivo La Cejita Vs Yoel Daboín en categoría Sub-10.

También el sábado en el “Renato San Germano de Plata 3 se medirán a primera hora (09:00 am) A.C. Milagro F.C Vs Atlético Boconó en Sub-12, a las 10:00 am A.C. Aruven Vs Atlético Boconó “A” en Sub-16, y a las 11:30 am EFM Orazio Di Rosa Vs Atlético Boconó “B” en Sub-16.

En el estadio “Mario Urdaneta Araujo” del barrio El Milagro estarán en acción a partir de las 09:00 am la EFM Don Bosco “A” Vs EFM Orazio Di Rosa en Sub-12, a las 10:00 am EFM Don Bosco “B” Vs Salesianos F.C. en Sub-12, a las 11:00 am A.C. Aruven Vs Venvidrio en Sub-12 y a las 12 del mediodía Country Club Vs Calle Valera en Sub-12.

Por su parte en el estadio de la Fundación Gonzalo Sénior Fe y Alegría de la urbanización Las Lomas se enfrentarán a las 09:00 am EFM La Turbina Soto Vs Fe y Alegría “A” en Sub-14, a las 10:00 am Somos Escuque Vs Príncipe de Paz en Sub-16 y a las 11:30 am EFM Country Club Vs Fe y Alegría en Sub-17.

El domingo 28 para el estadio “Renato San Germano” de Plata III se medirán a las 08:30 am la EFM Yoel Daboín Vs 3 De Febrero en Sub-14, a las 09:45 am Salesianos F.C. Vs 3 De Febrero en Sub-16 y a las 11:00 am EFM Orazio Di Rosa Vs 3 De Febrero Sub-17.

Finalmente el domingo en el campo de la Fundación “Gonzalo Sénior Fe y Alegría” de urbanización Las Lomas a las 09:00 am jugarán Academia Goal Vs EFM Deportivo La Cejita en Sub-14, a las 10:30 am Somos Escuque Vs Goles Mohesa F.C. en Sub-14 y a las 11:45 am EFM Don Bosco “A” Vs Fe y Alegría “B” en Sub-14.