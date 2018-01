Aplicación del petro no va a funcionar

CARACAS / AGENCIA - El ex ministro de Planificación del gobierno de Hugo Chávez (período 2002-03), Felipe Pérez Martí observa con reservas la propuesta oficial de emplear la recién creada criptomoneda venezolana, el Petro, como una manera de acceder a nuevas formas de financiamiento internacional y contrarrestar las sanciones de Estados Unidos.

Sostiene el economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), que “el Petro”, cuya cotización será equivalente a la del barril de petróleo, “no va a funcionar. Nació muerto”.

Y “no va a funcionar”, dice, “porque cualquier moneda, incluso la normal, la básica, tiene la mayor cantidad de su valor en la confianza y la contraparte es el crédito, entre un 80 o 90%. Lo mismo que el dinero primario, el bolívar, se basa en el crédito y en la confianza. Si la gente no tiene confianza en el futuro de un país no le dan crédito al valor de la moneda”.

En su opinión los agentes financieros nacionales e internacionales “no tienen confianza en el Petro”, tras innumerables desaciertos en materia cambiaria, fiscal y monetaria del gobierno. “¿Puedo conservar mi riqueza con Petros? es la pregunta fundamental. La respuesta es no, porque no va a ser una divisa, como algunos dicen. El gobierno no tiene dólares y la base de reserva es el petróleo”.