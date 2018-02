Aprieta la dictadura

JESÚS SEGOVIA (*) - En los últimos 19 años de destrucción y saqueo del país, pensábamos que lo peor de este régimen, de este desgobierno había sido Hugo Chávez, ¡pero qué va! en las maldades y perversidades, en los reiterados abusos de poder contra el pueblo en general, y especialmente contra quienes disienten de la tiranía, el militar barinés fue superado por su ahijado y heredero político, por el mal llamado “presidente obrero” Nicolás Maduro.

Aunque Chávez también irrespetaba la Constitución Nacional y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela, por lo menos siempre intentaba guardar las apariencias, no ante la opinión pública local; pero sí frente a la opinión de los mandatarios y gobernantes de otros países. En eso se cuidaba la mayoría de las veces, y no lo hacía en pocas oportunidades.

En cambio Maduro no se detiene en artículos. No disimula. No acata la moral y tampoco la ética. Para él y quienes sirven de esbirros y verdugos para acosar, reprimir, encarcelar y hasta asesinar a la disidencia; para todos ellos, la Carta Magna tiene el mismo uso que el costoso y escaso papel sanitario. Hasta que les dio la gana, durante el 2016 patearon y escupieron el texto constitucional para negar, prohibir y anular el referendo revocatorio del Jefe de Estado; previsto, consagrado y garantizado en los artículos 6, 70 y 72 de la Constitución que el soberano aprobó por abrumadora mayoría en el referendo del domingo 15 de diciembre de 1999.

En la tarea de entrabar, obstaculizar y engavetar el referendo revocatorio de Nicolás Maduro, participaron las “cuatro comadres” del Consejo Nacional Electoral que preside Tibisay Lucena, más los “juristas del terror y el horror” del Tribunal Supremo de Justicia presidido por el ex convicto Maikel Moreno. Lamentablemente, hasta el “sol de hoy” continúan en sus puestos los funcionarios de esos poderes que se prestan para arremeter contra la verdad, la imparcialidad y la justicia; asimismo contra la autonomía, separación e independencia de los poderes públicos.

Ahí no quedó el asunto, porque según los artículos 160 y 162 del texto constitucional, los gobernadores de estados y diputados de los Consejos Legislativos Regionales debían ser electos en diciembre de 2016, cuando cumplían el período legal de cuatro años; pero por gusto y capricho, el régimen de Maduro aplazó un año esos comicios, y el domingo 15 de octubre de 2017 apenas escogieron a los mandatarios regionales, otorgándoles más “ñapa” a los parlamentarios regionales, que permanecen en sus curules.

Amparados en la complicidad del máximo ente comicial, de las “cuatro comadres” que son Tibisay Lucena, Tania D´Amelio, Sandra Oblitas y Socorro Hernández, a los gobernadores de estados no los escogieron en diciembre de 2016 porque si la gente hubiese votado en esa fecha, seguramente los candidatos del chavismo habrían perdido en la mayoría de las 23 entidades federales de Venezuela.

Hasta ahí no llegó el ventajismo del régimen, porque en medio de las protestas y los reclamos de calle que desde abril hasta julio de 2017 sacudieron a la patria de Simón Bolívar, la dictadura sacó “otra carta bajo la manga” para designar a la ilegal y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Se limpiaron las nalgas con los artículos 5 y 347 de la Carta Magna, y en lugar de ser el pueblo quien decidiera si elegía o no a la fulana Constituyente, fueron Maduro y los magistrados o mandaderos del TSJ quienes autorizaron la “escogencia a dedo” de los 545 asambleístas que, desde que se instalaron el 4 de agosto del año pasado, optaron por derogar la Carta Magna. Sí, en la práctica la desecharon, aunque en “teoría” mantiene plena vigencia.

Tal cual es, írrita y fraudulenta de origen y por su desempeño abusivo y arbitrario, convertida en un moderno Tribunal de la Inquisición, esa misma Constituyente convocó y aprobó hacer las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de 2018, es decir, antes del 30 de abril. De ese modo, también anularon las competencias del CNE, lo desautorizaron, aunque no con el disgusto de las “cuatro comadres”; sino con la complacencia de ellas, porque son alcahuetas sin límites.

Significa que la dictadura de Nicolás Maduro sigue apretando. Una vez más desecharon la Carta Magna. Olvidaron el artículo 7 de ese texto, que establece: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Por encima de ella solamente Dios. Más nadie. ¡He dicho!

(*) Periodista

