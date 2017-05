Aquí no habrá constituyente

CARACAS / AGENCIA - Juan Carlos Apitz, coordinador académico de la Escuela de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela –UCV-, afirmó categóricamente que no habrá Asamblea Nacional Constituyente –ANC– porque, a su juicio, los venezolanos no van a tolerar que se derogue la carta magna de 1999 sin consultar al pueblo ni para su convocatoria ni para la aprobación del texto constitucional. “Los venezolanos tiene claro que no se trata de un cambio de constitución, sino que para que cambie esta circunstancialidad política, económica y social, lo que hace falta es un cambio de gobierno y no de constitución”.

En entrevista a Carlos Croes en Televén, advirtió que la convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro, en vez de contribuir a la paz, como alegan desde el gobierno, podría recrudecer la conflictividad social. “Pudiera generar una mayor confrontación política de la que hoy vivimos en Venezuela”.

“Esa comisión presidencial para la constituyente ha sido designada a dedo por el presidente Maduro y no representa a todos los sectores del país, cuestión que es un error si lo que quieren es amplitud y participación”, aseveró.

El jurista agregó que además con esa comisión se pretende crear las bases comiciales que no están en el decreto 2830 del 1º de mayo que convoca de manera arbitraria y usurpando competencias que no le corresponden al presidente de la República quien solo tiene la iniciativa pero no de imponer una ANC, el que la convoca es el pueblo de Venezuela que es el depositario del poder constituyente originario, y ese es el pecado de original de esta ANC”.