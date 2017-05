Ariana Grande vuelve a Mánchester

La cantante estadounidense Ariana Grande participará el domingo en un concierto benéfico en el estadio de críquet de Old Trafford, en Mánchester, a fin de recaudar fondos para las víctimas del atentado perpetrado el pasado 22 de mayo en la ciudad británica. Otros artistas como Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus o los grupos Take That y Coldplay se unirán a Grande en el concierto caritativo, que también persigue honrar a las víctimas.

Los promotores del concierto han ofrecido entradas gratis para aquellos seguidores que se encontraban en el Manchester Arena la noche del ataque terrorista. El estadio de críquet de Old Trafford tiene capacidad para albergar a 50.000 personas y se prevé que el show se retransmitirá en directo por la cadena británica de televisión y radio BBC. La recaudación irá a parar al llamado fondo de emergencia “We Love Manchester”, que recolecta dinero para apoyar a las víctimas y sus familiares.