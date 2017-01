María Eugenia García - A partir de las 10 de la mañana iniciará la Gran Fiesta de Futbol Sala en el Gimnasio “Rómulo Ramírez” del Complejo Deportivo de la ciudad de Valera con el Campeonato Interempresarial Fútbol Sala “Copa Grupo Española” categoría Libre. Esta actividad es avalada por la Asociación Trujillana de Fútbol Sala y que contará con presencia del canal de televisión nacional Meridiano Televisión, quienes serán los encargados de llevar todas las incidencias en la pantalla chica regional de este magno evento.

Los equipos Grupo Española, Agrotomoporo, Colegio de Contadores, Café Flor de Patria, Colegio de Ingenieros, Makro S.A., Confitería La Guacamaya, Cicpc, IVSS, Tienda Naturista El Jorge, Induatrias Kel, Liceo República de Venezuela, El Imperio de Blumer, JR, Cantv, Lácteos RA, Mayor de Alimentos Yumbo, Chepelca, Confitería El Loro, Charcutería Émili, Corpoeconomía, Locatel, Venvidrio, Repuestos Pitijok y el Colegio de Abogados para un total de 25 equipos que disputarán este torneo en 5 grupos.

Inauguración

Hoy a partir de las 10 de la mañana inicia esta gran justa deportiva con el encuentro entre Grupo Española versus Agrotomoporo del grupo “A”, seguido por Colegio de Abogados versus Colegio de Contadores vs Café Flor de Patria grupo “C”, Colegio de Ingenieros vs Makro S.A. del “B”, Confitería La Guacamaya vs Cicpc del “D”, IVSS vs Tiendas Naturistas El Jorge del “A”, Industrias Kel vs Liceo República de Venezuela del “C”, El Imperio del Blúmer vs J.R. del “B” y Cantv vs Lácteos R.A. del grupo “D”.