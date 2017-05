Arranca Kickingball en La Cejita

Gabriel Montenegro - Para este domingo 21 de Mayo se llevará a cabo en el estadio “Enrique Pineda” la inauguración del Campeonato de Kickingball de la Liga de La Cejita en categoría C, evento donde se disputa las copas "Marcos Montilla, Familia Calderón y Licorería “Recuerdos de Ella".

El programa establecido destaca a las 9:00 am Inauguración y Desfile de los Equipos, 9:30 am Actos Protocolares, 10:00 am Sorteo de los juegos del día, 10:30 am Juego inaugural 12:00 m segundo juego de la jornada, 2:00 pm segundo juego de la Gran Final de la Liga de Softball Prof. Jesús Chuy Castellano, entre los equipos Nozotros vs Sabana de Cuba (Copa Marcos Montilla, Inversiones y Materiales Yovani Terán y Don Román Sport), 4:00 pm tercer juego de Kickingball, 5:30 pm cuarto juego de Kickingball.

La invitación la hace la Directiva de la Liga de Kickingball y Softball de La Cejita y la Asociación Trujillana de Kickingball presidida por Nelvis “yuquita” Briceño.

Los grupos de participantes se han dividido de la siguiente manera:

GRUPO A:

1.- Bajada del Río

2.- Contadoras

3.- Pie de Sabana

4.- San Luis

5.- Kuikas

6.- Profesoras

GRUPO B:

1.- Sabana Libre

2.- Guerreras del Valle

3.- La Victoria

4.- New Star

5.- Dios Con Nosotros

6.- Guerreras de Chimpire