AGENCIA - El animador Arnaldo Albornoz era conocido entre sus colegas y amigos del canal de Televén, donde trabajaba para el programa de entretenimiento La bomba desde hace ocho años, como una persona "bastante divertida" y "con una capacidad para hacerte sentir muy cercano a él desde el primer momento". Y es que a sus 34 años de edad, su sonrisa y carisma se habían convertido en su sello de marca.

Sin embargo, la madrugada de este domingo se convirtió en una de las víctimas de la violencia cuando al entrar a su vivienda ubicada en Caricuao fue interceptado por delincuentes que acabaron con su vida.

"Desde que lo conocí, hace muchísimos años, era un muchacho luchador. Su verdadera profesión era Diseño gráfico y aprovechó para hacerme unos volantes para una obra que yo tenía, desde ese momento creí en él", explica el también animador de La bomba, Osman Aray.

De acuerdo con Aray, Albornoz no tardó en convertirse en asistente de producción de La bomba y fue cuando el espacio televisivo necesitó con urgencia un reportero de calle, que él tuvo que salir a hacer encuestas e inmediatamente generó empatía con el público.

"Su imagen y carisma gustó tanto que casi inmediatamente se convirtió en parte del equipo de animadores y su integración fue tal que le tuvimos mucho cariño desde que entró", agrega Aray.

"Y lo más importante es que cada cosa que hacía era para ayudar a su familia. Tenía tan buen corazón y era tan noble que para él no existía dejar de pensar en los que siempre estuvieron de su lado", comenta el conductor.

Aunque la conductora Charyl Chacón, quien compartía pantalla con Albornoz cada mañana en La bomba, se haya quedado sin palabras para expresar sus emociones tras enterarse de la noticia, describe a su compañero de estudio como "la luz que nos iluminaba cada día".

"Alegría. Arnaldo era sinónimo de felicidad desde que entraba al estudio hasta que salía", explica Charyl Chacón, animadora y compañera de Albornoz en La bomba. "Todos los días llegaba con un cuento nuevo que nos hacía reír a todos. Es una lástima que tengamos que vivir así", añade.

Arnaldo Albornoz también se había convertido en el canal de Horizonte en una referencia de 'profesionalismo y dedicación. "Para trabajar solo hacen falta las ganas y él las tenía siempre", dice el conductor y productor Luis Olavarrieta.

"'El más temido de la farándula' era un eslogan comercial porque él era bien divertido y así lo reflejaba incluso su manera de vestir", recuerda Olavarrieta.

"Una vez en que yo estaba muy cansado y debía asistir a una fiesta por compromisos artísticos y allí estaba él. se dio cuenta de lo mal que me sentía y no me abandonó en toda la noche. Me hizo sentir muy agradable y es que así era él. A cualquier lugar que llegaba, lo hacía para darle un poco de su luz", expone Olavarrieta y agrega que en señal de luto, el canal de Televén suspenderá el día de mañana lunes todas sus grabaciones y programas especiales.

Arnaldo Albornoz no solo había resaltado por su trabajo frente a la pantalla chica, sino que también había demostrado su talento sobre las tablas. Así, cientos de espectadores pudieron disfrutar de su buen humor en piezas como Venezolano tenías que se' y ¿Qué pasó ayer? estrenada en la décima temporada de Microteatro Venezuela, el pasado 13 de enero. Por esta razón, la escena teatral del microteatro que se desarrolla en los espacios del Urban Couplé bajó el telón el día de ayer en señal de luto y sus artistas se congregaron el la tarima principal para protestar contra la violencia que azota el país.